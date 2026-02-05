68歲看護「獨自升級繼母」與8億人瑞登記 10子孫街頭搶人！北市戶政還原真相了

擁有8億身價的102歲王姓人瑞，日前因與照顧他27年的68歲賴姓看護登記結婚，引發子女強烈不滿與質疑，上演搶人。示意圖。（photoAC）

台北市一名擁有8億身價的102歲王姓人瑞，日前因與照顧他27年的68歲賴姓看護登記結婚，引發子女強烈不滿與質疑，3日一票眾子女、孫們衝到馬偕醫院門口，上演搶人。對此，賴姓看護已提出傷害、強制以及妨害名譽等告訴，並另申請保護令；另外戶政事務所也曝光雙方登記的實情。

擁8億身價的102歲王男的子女認為，父親是在「不知情」的狀況下與68歲賴姓女看護登記結婚，指控賴女限制王男與子女們接觸，疑似將其軟禁，報警也無法介入。最終一票人在3日下午王男就醫時，3個兒子帶著3個媳婦以及4名孫子、孫女共10人，在醫院門口堵人，並協力將王男帶走，當場與賴女爆發激烈拉扯衝突，警方趕抵處理，賴女已受傷送醫，消息曝光，引發社會關注。

子女們表示，父親過去是土地代書，名下擁有北市多筆房產，總身價約8億元，由於擔心賴女覬覦財產才「騙婚」，後續將透過法律途徑釐清婚姻效力與父親人身自由問題，目前也已承租房子安置父親，也不排除轉移父親住所繼續照顧。

針對王男子女、眾孫的指控，賴女已提出傷害、強制以及妨害名譽等告訴，同時申請保護令，要求王姓人瑞的子女不得接近賴姓女看護50公尺。

對此，戶政事務所人員也出面回應，表示王翁當時辦理登記時，均能正常應答，才會依法受理登記。後續仍有待司法釐清。

