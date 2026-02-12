68歲翁退休金領369萬！女兒吐「1句話」 他晚年生活毀了：不得不重新工作

日本一名68歲的公務員，原本以為領到369萬的退休金足以安享晚年，卻因為要資助女兒，生活因此發生變化。示意圖／翻攝自Pixabay

心太軟！日本東京一名68歲的前公務員中川（化名），他工作35年後於65歲退休，除了每個月10萬日圓（約新台幣2萬元）的公務員年金之外，他還一次領取1800萬日圓（約新台幣369萬元）的退休金。原以為可以頤養天年，但直到女兒開口借錢，讓中川先生不得不在晚年出門工作賺錢，也讓他大嘆，「沒想到退休後會以這種形式再就業」。

根據《THE GOLD ONLINE》報導，日本東京一名68歲的老翁中川，在擔任地方公務員35年之後於65歲退休，並在退休時領到1800萬日圓的退休金、每個月還可以領約10萬日圓的年金。他計畫將退休金用來補貼生活，每個月的生活費控制在13萬日圓（約新台幣2.6萬元）左右，經過試算，他認為可以靠著退休金活到80歲都沒問題。

然而平穩的生活在女兒決定回到東京後有所改變，女兒夫妻原本在外地雙薪工作，但因為孩子的升學問題，決定轉職搬回東京，而女兒也提出希望中川幫忙負擔孫子的補習費，以及一些生活費。心軟的中川答應女兒的請求，但他感嘆，「沒想到會動用到自己的老年資金」。

最終，中川在2年內援助女兒超過500萬日圓（約新台幣102萬元），再加上自家熱水器、冷氣等故障的修繕費用，導致退休金消耗速度超出預期。目前中川在附近小學每週擔任三天的校務人員，讓他每個月增加5萬日圓（約新台幣1萬元）的收入，他坦言，「在能工作時還是工作比較安心，沒想到退休後會以這種形式再就業」。

事實上，根據日本總務省家計調查，高齡單身無職者每個月平均支出是16萬日圓，因此中川每個月10萬日圓的年金並不寬裕，一旦有意外開銷，他存的退休金就可能很快就見底。



