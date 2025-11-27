68歲翁遭紅火蟻叮咬！10幾秒爬滿全身 全是「院子1物」惹的禍

中國浙江一名68歲老翁遭到紅火蟻叮咬。圖／翻攝自新浪財經

中國浙江近日發生一起恐怖事件，杭州一名68歲的羅姓老翁某天想要翻曬草堆，手才剛碰到就傳來刺痛，低頭一看有密密麻麻的螞蟻爬上他的手臂，雖然他緊急到浴室清洗，但身上已經被螞蟻叮咬無數傷口，傍晚時還出現全身發癢、身上冒出大片紅斑的症狀。緊急送醫後，醫師研判可能是紅火蟻叮咬造成的急性過敏。

綜合陸媒報導，中國浙江一名68歲的羅姓老翁有在院子堆積枯草堆的習慣，他會將草堆當成火種用來燒爐，但沒想到這堆「寶貝」卻會惹禍上身。某天下午他準備翻曬草堆時，突然感受到手臂上傳來刺痛，低頭一看密密麻麻的螞蟻爬上他的手臂，才短短10幾秒鐘，他的小腿、大腿、腰、腹部都爬滿螞蟻，雖然已經拍打驅趕，但是成效不彰。

廣告 廣告

羅姓老翁於是跑到浴室清洗，但他此時全身都已遭到叮咬，之後用熱水沖洗才把身上的螞蟻清乾淨，本以為事小就沒有告訴家人。沒想到傍晚時身上的疼痛感越來越強烈，不僅全身發癢，身體還冒出大片紅斑，並伴隨噁心嘔吐的症狀，他的妻子見狀立即將老翁緊急送醫治療。

醫師研判，咬傷羅姓老翁的很可能是紅火蟻，引發急性過敏反應伴隨全身性發炎，醫師表示幸虧送醫及時，如果晚一點可能會出現過敏性休克，嚴重的話會危及生命。最終羅姓老翁在觀察兩天後順利出院。

專家指出，紅火蟻時常出現在人工種植的草坪、農田等地方，建議在戶外時要注意草叢、草堆、土堆等螞蟻容易築巢的地方，如果發現螞蟻窩千萬不要輕易觸碰。如遭到螞蟻叮咬，可以用清水、肥皂水清洗傷處，如果有水泡要避免弄破；疼痛劇烈時可以冰敷；若叮咬數量較多，或出現皮疹擴散、搔癢加劇、噁心嘔吐、頭暈乏力等症狀，務必立即就醫，切勿拖延。



回到原文

更多鏡報報導

每天狂吃1萬大卡！健身網紅睡夢中「心臟驟停」猝死 享年30歲

變態官員飲料下藥！逼女求職者「當面小便、尿褲子」 作案手法曝光

于朦朧效應？爆闊太要求「自宮」 26歲男星崩潰：長期精神控制