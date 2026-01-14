68歲艾美獎男星被控性侵2男童！遭警方通緝主動投案

美國導演兼演員布斯菲爾德，涉嫌性侵未成年男童，目前已經向警方投案。(圖／達志)

68歲美國導演兼演員布斯菲爾德（Timothy Busfield），曾經獲得艾美獎的殊榮，近來因為涉嫌性侵未成年男童，遭警方發布通緝令，他於當地時間(13日)主動向新墨西哥州警方投案，目前遭到拘留。

布斯菲爾德遭指控涉嫌「對未成年人進行刑事性接觸」、「虐待兒童」2項罪名，檢警表示他在執導影集《The Cleaning Lady》期間，對一對年幼雙胞胎做出不當肢體接觸，根據其中一名男童供詞指出，當時年僅7歲，就遭布斯菲爾德伸出狼爪，8歲時又在不同情境下遭觸摸，另一名男童表示曾遭觸碰，但未說明具體部位，當時沒有通報是怕惹上麻煩。

布斯菲爾德去年否認指控，聲稱男童母親可能不滿小孩遭換角，才會謊編理由挾怨報復，強調自己只是抱起孩子搔癢，沒有做出不當行為，根據文件顯示，布斯菲爾德疑似性侵的行為，時間長達一年多，男童父母在律師建議下前往就醫，並揭發這段不堪過往，一名墨西哥大學醫師得知狀況後，協助受害者父母報警，才讓整起事件東窗事發。

其中一名男童不堪長期遭伸狼爪，被診斷出罹患創傷後壓力症候群與焦慮症，目前正在接受治療，如今，布斯菲爾德已經主動前往投案，遭到警方拘留，至於委託律師尚未針對此事作出回應。

布斯菲爾德去年一度否認指控。(圖／達志)

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

