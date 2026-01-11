68歲金獎男星爆性侵！還逼他喊「專屬暱稱」 警發逮捕令：面臨3項重罪

記者王培驊／綜合報導

68歲演員兼導演提摩西・布斯菲爾德（Timothy Busfield）。（圖／翻攝自X平台）

美國新墨西哥州警方日前對68歲演員兼導演提摩西・布斯菲爾德（Timothy Busfield）發出逮捕令，指控他涉嫌對未成年人進行性不當接觸與兒童虐待。布斯菲爾德是演員梅莉莎・吉伯特（Melissa Gilbert）的丈夫，過去因在影集《白宮風雲》（The West Wing）中飾演白宮幕僚丹尼・康卡農（Danny Concannon）而廣為人知。

根據阿布奎基警察局於1月9日簽發、根據外媒《People》取得的逮捕文件指出，警方指控布斯菲爾德涉及兩項「對未成年人進行犯罪性接觸」罪名，以及一項「兒童虐待」罪名。他被指控對一對11歲雙胞胎男童做出不當行為，兩名孩童身分未對外公開，其中一人表示相關事件最早發生在他7歲時。

提摩西・布斯菲爾德（Timothy Busfield）涉嫌對未成年人進行不當接觸。（圖／翻攝自X平台）

調查指出，案件始於2024年11月1日，當時新墨西哥大學醫院（University of New Mexico Hospital）一名醫師通報警方，指出疑似有未成年性虐待情形。孩童父母向警方表示，兩名孩子曾以童星身分參與FOX影集《黑幫清潔婦》（The Cleaning Lady）拍攝，並在片場結識擔任導演的布斯菲爾德。

根據逮捕文件，布斯菲爾德加入劇組後逐漸與孩子們變得親近，甚至要求孩子稱呼他為「Uncle Tim」。父母後來得知，外界曾出現關於布斯菲爾德對女性與未成年人行為不當的相關指控，母親因此詢問當時11歲的孩子，是否曾被人以令其感到不舒服的方式觸碰，孩子則回應：「你是指像Uncle Tim那樣嗎？」

在律師建議下，父母帶孩子前往新墨西哥大學醫院接受專業評估，醫療人員認為孩子可能曾遭到「誘導式性侵（grooming）」。警方文件指出，初期孩子並未明確揭露性行為內容，僅表示布斯菲爾德曾以搔癢為由觸碰其腹部與腿部，當時案件未符合正式立案標準。

不過，母親於2025年10月3日再次向警方與兒童保護機構報案，表示孩子已進一步揭露，自2022年11月至2024年春季期間，曾多次遭布斯菲爾德不當觸摸。其中一名受害者在10歲時，被心理師診斷出中度創傷後壓力症候群（PTSD）與焦慮症。

《黑幫清潔婦》自2022年1月播出至2025年6月完結，共播出四季，由華納兄弟電視製作。華納兄弟電視發表聲明指出，未成年演員的健康與安全始終是最高優先事項，對所有不當行為指控皆嚴肅看待，並已、也將持續配合執法單位調查；FOX方面則尚未回應媒體詢問。

布斯菲爾德過去演出作品包括《白宮風雲》、《三十而立》、《夢幻成真》等，並曾於1991年以《三十而立》獲得艾美獎戲劇類最佳男配角。截至目前，布斯菲爾德本人、其妻梅莉莎・吉伯特，以及雙方經紀團隊皆未對外發表回應。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

