68歲陽帆有新身分？《超級冰冰Show》主持再現一技能 白冰冰看傻喝斥：不要亂
四季線上／陳軒泓 報導
《超級冰冰Show》上週播出再創收視第一佳績，節目邀請到金曲歌王蕭煌奇擔任大牌秀嘉賓，現場演出展現渾厚有力的嗓音，散發獨特魅力讓全場聽得大呼過癮，而蕭煌奇欣賞在場歌手們的精彩表演，也不禁讚嘆每個人都好會唱，直呼收視冠軍當之無愧，聽到此句話讓白冰冰開心的不得了，也自豪表示來這裡唱歌的各個都是唱將，而當集節目更加碼祭出前所未見的彩蛋，邀請來自澎湖的西湖村打擊樂團，大陣仗演出讓場面熱鬧不已，連群星都上場參與，陽帆還化身成指揮帶領整團演出，過程效果滿點。
現場表演片段曝光，所有歌星難得用「坐」的齊聚在舞台上，每個人手中拿著不同樂器，並以陽帆為中心圍繞成半圓隊形，彷彿大型樂團聽從他的指揮進行演出，只見陽帆誇張展現肢體，每一個動作都激動得讓人忍不住哈哈大笑。表演開場由明亮和曾瑋中聯手合唱白冰冰的新歌〈喝酒講酒話〉，群星跟著旋律邊打著樂器，原本還在座位上的陽帆忽然興致一來，與指揮老師互換工作，直接領導所有藝人演奏，最後卻失控收場，讓大家相當錯愕，白冰冰看不下去直接衝上前想把他帶走，還當場對他喝斥：「不要亂比了！」，二人逗趣互動笑翻眾人。
而節目粉專日前也公開當時表演的獨家視角，直擊現場歡笑聲不斷，陽帆搞笑又趣味的舉動逗得大家差點無法招架，畫面釋出後讓網友看得直呼好笑，紛紛表示：「陽帆也太搞笑了吧」、「陽婆婆好有活力」、「這個指揮一場應該會累死」、「好有喜劇效果」、「一堆調皮搗蛋不要吵明亮唱歌了（笑）」。
白冰冰親解約！宣布「砍抽成」樂翻子弟兵 《冰冰Show》成員告白：要簽一輩子！
本土女團大變裝「超齡造型」嚇壞全場！ 白冰冰傻眼認不出自己人：這是誰？
《綜藝新時代》釀意外全場逃竄！ 李雅英錄影突暴走失控 籃籃急忙安撫
《超級冰冰Show》完整節目回顧
梁赫群《姊妹亮起來》慶生許願現場送大禮！「台灣孔劉」這招陪你整年
《好運來》普龍共舅舅身亡 陳家逵「下台一鞠躬」感性道別！再曝後續計畫
吳婉君八點檔休拍近一年！ 突曬照喊「與金馬獎最近距離」 網樂猜下一步
