68歲齊豫風采依舊在自勉不退休

美聲歌后齊豫22日宣布首次個人巡演「風采依舊．在」將於5月9日唱進台北流行音樂中心。68歲的齊豫以「人生七十才開始」優雅自勉不輕言退休，「退休的舵好像不在我的手中」，她自信表示，「只要世界還需要、歌迷還願意聆聽，我就會隨時做好準備」。

出道47年的齊豫擁有天籟美聲、唱遍無數舞台，但這次卻「特別緊張」，原來她過往多是合作或主題型演出，真正以個人名義舉辦的演唱會屈指可數，「風采依舊．在」是她首度個人巡演，去年4月從吉隆坡啟航後於各城市掀起熱烈回響，終於要在5月9日唱回台北。

她視巡演為出道以來最大挑戰，「除了票房壓力，體力負荷也是一大考驗，畢竟穿著高跟鞋一唱就是3小時，根本是另類耐力賽，而且我的歌其實不太好唱，真的需要靠平時運功練氣才能過關。」

心靈音樂納歌單

她同時兼任製作人，籌備過程中從選曲、曲目編排到演出內容都親力親為，「藉由這場演唱會，希望能把這一路走來遇到的許多卓越音樂人所創作的經典作品唱得更好」，她也想把過往較少演唱的心靈音樂，如佛曲、福音歌曲，以及英文作品一併納入歌單，讓曲目更加豐富多元。

除了感謝長久支持自己的歌迷朋友，齊豫更盼望能把這場「不以娛樂為前提、企圖讓人靜下來的演唱會」當作名片，向更多新歌迷重新地自我介紹，隨著門票將在今（23日）開賣，她許下新年願望：「期望把人生中的第一次巡演好好完成，是我今年最大的心願。」