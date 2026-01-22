68歲齊豫《風采依舊．在》 首次巡演5/9台北登場

CNEWS195260122a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導

唱紅半世紀經典的美聲歌后齊豫竟在出道47年之際才迎來人生首次個人巡演《風采依舊．在》自去年四月從吉隆坡啟航後於亞洲各城市掀起熱烈迴響，在台灣歌迷聲聲喚下，宣布將在5月9日唱進台北流行音樂中心，並於23日tixcraft拓元售票系統正式啟售。

出道以來唱遍無數舞台的她，坦言這次巡演特別緊張，在她47年歌唱生涯中，過往多為合作或主題型演出，以個人名義舉辦的演唱會屈指可數，「個唱巡演還真是生平頭一遭，除了票房壓力，體力負荷也是一大考驗，畢竟穿著高跟鞋一唱就是3小時，根本是另類耐力賽，而且我的歌不太好唱，需要靠平時運功練氣才能過關，是我出道以來最有挑戰性的一次」！

齊豫在籌備過程中親力親為，除了從選曲、曲目編排到演出內容發想都不假他人之手，兼任演唱會的製作人的她，期望把這場巡演成為最忠於「齊豫本色」，也正是此次演唱會名稱《風采依舊．在》的由來，「藉由這場演唱會，希望能把這一路走來所遇到的卓越音樂人的經典作品唱得更好，除了藝術本身的能量之外，也想表達堅持初心、風采依舊。讓音樂回歸主角」。

除了透過演唱會對長久支持自己的歌迷朋友傳達感謝之意，齊豫更盼望能把這場「不以娛樂為前提、企圖讓人靜下來的演唱會」當作「名片」，向更多新歌迷重新地自我介紹，同時以此砥礪自己，「我希望能做到，會緊張多是希望自己的狀況要好。畢竟人生七十才開始，所以一定要唱好它」！

歷經去年多場在亞洲城市的演出後，齊豫將在5月9日帶著《風采依舊．在》巡演唱進北流，為此她特別將台北場定位為2026 版，並透露不僅舞台視覺設計將全面翻新，也開始積極構思專屬台北的限定版曲目，「想把過往較少演唱的心靈音樂，如佛曲、福音歌曲，以及英文作品一併納入歌單，讓曲目更加豐富多元」。

至於歌迷頻頻敲碗的台語歌，她笑說：「台語歌應該也難不倒我，就看要唱哪一種類型，歡迎大家留言分享。」而在過往演唱會上鮮少有點歌環節的齊豫，被問到是否會在這次破例開放歌迷點歌，她坦言對此內心其實相當掙扎，「我也很想有點歌環節，但沒辦法像主流歌手那樣熱鬧。加上自己作品不多，且部分歌曲較為艱澀，希望能在『真的有人想聽』的狀況下，再唱那些平時較少被聽見的作品」。

台北場演唱會門票即將在23日開賣，齊豫特別許下新年願望：「期望把人生中的第一次巡演好好完成，是我今年最大的心願。」唱歌走過 47 個年頭的她被外界讚為風采依舊，提及是否有退休規劃，齊豫則以一貫從容的態度回應：「退休的舵好像不在我的手中。」她形容自己就像一件樂器、一個工具，「只要世界還需要、歌迷還願意聆聽，我就會隨時做好準備」。簡單卻篤定的回答，成了這場《風采依舊．在》巡演最動人的註解。

