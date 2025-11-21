68 歲旅泰商人跌傷頸椎麻痛無力難入眠 中醫大市醫助找回手腳功能

▲由中醫大市醫腦血管中心副院長李漢忠評估後發現患者真正病因是第五至七節頸椎椎間盤突出壓迫脊髓，且合併右手腕隧道症候群。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】68 歲旅泰商人劉先生一年前跌倒造成頸部脊髓挫傷，雖在國外治療後恢復基本自理能力，但仍持續四肢無力、雙手麻木及右手無法上舉之情況，到夜間更會痛到難以入眠；今年初在北部接受頸椎手術後病況仍無改善，使他幾近放棄治療。今年11月經推薦友人至中市立老人復健綜合醫院（中醫大市醫）進行治療，由腦血管中心副院長李漢忠評估後發現真正病因是第五至七節頸椎椎間盤突出壓迫脊髓，且合併右手腕隧道症候群，非先前手術的頸椎節段，於此終於找出困擾他一年之久的症狀根源。

▲記者會現場合照。

李漢忠醫師及神經外科主治醫師根據脊椎中心跨團隊建議患者進行「第五至第七節頸椎椎間盤切除併人工椎間盤置換」，並同步施作「右手正中神經減壓」。手術歷時約兩小時，出血僅 50c.c，搭配高規格顯微鏡、導航影像系統及超高速電鑽，術後當天，患者的雙手麻痛立即改善，右手能完全抬高；隔日即可自行行走。歷經一年失眠與痛苦後，恢復速度讓他感動地說：「終於能睡個好覺了！真的非常感謝李醫師和整個團隊，幫我找回手腳的功能！」

▲患者劉先生在記者會現場演示雙手麻痛已改善，右手能完全抬高並可自行行走。

脊椎中心助理副院長張建鈞醫師分享日常生活中，維持正確姿勢、避免久坐、搬重物與保持適當體重，都是預防脊椎退化與神經壓迫的好習慣；若已出現手麻、痠痛、無力或走路不穩等嚴重疼痛影響生活品質，更應盡早就醫，以免造成神經的永久傷害。（照片／記者廖美雅拍攝）