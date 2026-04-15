680萬枚比特幣曝險？谷歌AI稱9分鐘破解 專家：短期難實用免恐慌

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國際中心／綜合報導

谷歌團隊報告宣稱，強大量子電腦未來可在9分鐘內破解比特幣公鑰，引發市場恐慌，恐癱瘓加密貨幣交易。（示意圖／PIXABAY）

谷歌（Google）團隊發布報告，宣稱未來強大量子電腦可於9分鐘內破解比特幣公鑰，引發市場恐慌。然而多位專家評估指出，此技術目前仍具極高工程門檻，短期內無法投入實用，投資者暫無需過度擔憂。

根據中國《每日經濟新聞》報導，谷歌（Google）旗下的量子人工智慧（Quantum AI）團隊於3月底釋出研究白皮書，宣稱若具備「足夠強大的量子電腦」，即可解析加密貨幣的公鑰，並預估破解時間能大幅縮短至9分鐘。報導指出，目前已有超過690萬枚比特幣的公鑰暴露於公開網路中，一旦該項技術成熟並投入實用，這些加密資產恐將面臨遭有心人士惡意竊取的極大風險。

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這項預測之所以引發震撼，在於現行比特幣交易機制中，從發布交易訊息、進入「內存池」等待確認，到最終完成交易，大約需要10分鐘的處理時間。倘若量子電腦能以9分鐘的極速破譯公鑰，將直接超車區塊鏈的確認時間，導致所有加密貨幣交易癱瘓，徹底摧毀該系統的信任基礎。

針對量子技術的破譯原理，北京量子信息科學研究院副院長暨清華大學教授龍桂魯（Long Guilu）受訪時解釋，量子電腦具備「超並行性」，其運算能力與傳統電腦存在「指數級」的巨大落差，能輕易破解傳統設備無法攻克的密碼屏障。報導進一步示警，此技術突破不僅威脅加密貨幣，全球民眾的銀行帳戶、信用卡及社群平台亦將面臨遭駭危機。科學界將量子電腦能準確破譯公鑰的時間點稱為「量子末日」，而谷歌（Google）團隊的報告已將此預估時間表提前至2029年。

面對「量子末日」的潛在威脅，業界已開始研擬對策。加密貨幣交易所「Coinbase」執行長布萊恩·阿姆斯壯（Brian Armstrong）發聲明強調，公司將投入資源強化抗量子攻擊的能力，以消弭投資人的疑慮；量子技術公司「BTQ Technologies」總裁克里斯·譚（Chris Tam）則嚴正警告，該技術將對各類數位資產構成巨大威脅。

不過，投資界亦有反對聲浪。投資機構「方舟投資」（Ark Invest）曾發布分析報告指出，透過量子運算破解公鑰目前僅止於「理論上可行」，現實中的工程門檻極高。事實上，谷歌（Google）的報告內文也坦承，破譯密碼需仰賴擁有50萬個量子位元（bit）的超級設備，而現階段最強的量子電腦僅具備1000個運算單元，兩者之間仍存在難以跨越的技術鴻溝。

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