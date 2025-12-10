69元買彩券贏5千萬頭獎！「一夜致富」開心變恐懼 農場工嚇到連夜逃走

國際中心／潘靚緯報導

國外不少人靠贏得彩券頭獎的獎金，翻轉人生，成為千萬富翁。不過印度旁遮普邦一名農場工人，日前買彩券意外贏得最高獎金1.5億印度盧比、折合新台幣約5千多萬。一夜致富，贏得大獎的他，雖然開心但內心湧現更多的是恐懼，因擔心遭人勒索，嚇得連夜帶著全家逃跑，也不敢跟外界聯絡。

根據印媒《

Tribune India

》報導，來自

旁遮普邦法里德科特地區一名女子

納西布考爾（Nasib Kaur）與丈夫2人都是一間農場的日薪工人，因生活拮据，

兩人平常只會花50印度盧比購買彩券，前陣子丈夫在店員慫恿下，以妻子名義，特地花了200印度盧比，折合台幣約69元買彩券，沒想到竟中了頭獎1.5億印度盧比。

一開始夫妻倆不知道自己已成了千萬富翁，直到樂透銷售員12月6日發現

這張中獎彩票，並嘗試聯繫得主，後來好不容易才找到這家人並帶他們到彩券公司領獎。只不過幸運中頭獎的喜悅，很快就被恐懼取代，隨著中獎消息在村內傳開，擔心家人會成為黑道勒索的對象，嚇得悄悄帶家人搬離原本的住家，刻意與外界斷絕聯繫，更讓村民議論紛紛。

辛格一家人的擔心並非空穴來風，上個月齋浦爾市(Jaipur)就傳出當地一名菜販，贏得1100萬印度盧比的大獎，折合台幣300多萬元，結果一直收到勒索電話，嚇得菜販不敢出門，也不願意去領獎。

為了安撫這一家人的擔憂，警方表示接獲消息後已前往和辛格一家人會面，並

保證會全力保護他們的安全，「

她的家人擔心有人會威脅他們，我們已向他們保證不必擔心。如果接到任何可疑電話，必須立即通知我們。警方會與他們站在一起。」。

