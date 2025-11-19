69歲住戶來不及逃! 花蓮出租公寓火警1死3嗆傷

生活中心／綜合報導

花蓮國富九街，靠近慈濟醫院一棟出租公寓，昨晚發生死亡火警，造成1死之外還有3人嗆傷，其中一人仍昏迷，起火的201號房迅速竄出火苗，還有爆炸聲，行動不便的69歲住戶來不及逃生，被發現時已經失去生命跡象，其他住戶倉皇逃生，甚至有人連衣服都來不及穿。

濃濃黑煙不斷竄出來，鐵窗也被燒到焦黑，連冷氣機都融化變形，花蓮這棟出租公寓，周二晚間發生火警，起火的201套房，住戶是行動不便的69歲男子，可能來不及逃生，被發現時已經OHCA，送醫後宣告不治。住戶：「樓下阿伯說，樓上怎麼那麼多煙，一下子我開房間的門，都是黑煙的，我就趕快關起來從窗戶跑出來。」目擊者張先生：「滿大的，那個聲音那個火，火苗都衝出窗外來了，有聽到爆炸聲，有，我有聽到爆炸聲，那個男人沒有穿衣服就跑出來了，我把我衣服給他穿。」

花蓮深夜惡火吞噬出租公寓！ 69歲住戶來不及逃喪命 2人嗆傷

起火點２０１號房，連冷氣都被燒到融化（圖／民視新聞）

還有人倉皇逃生，連衣服都來不及穿，事發在花蓮國富九街，由於大多是輕隔間、木頭地板，火勢一發不可收拾，造成1死，1昏迷，另有2人輕度嗆傷。這棟公寓靠近慈濟醫院，租客大多長期回診的老人或病患。不幸死亡的69歲男子，半年前開刀後才入住，沒想到卻遇上死亡火警，有住戶懷疑可能是暖氣釀禍。

２０１號房住戶行動不便，可能逃生不及送醫後宣告不治（圖／民視新聞）

花蓮消防局自強分隊長游明信：「201我們水線進入的時候，火勢在他的屋內已經呈現出燃燒，在入口的部分，他的隔間門已經燒起來。」屋主：「那還有後面的鄰居，他一看到黑煙，然後當下打給我，我就要求馬上幫我打119，我馬上趕過來。」這棟三層樓的出租套房被隔成12間出租，月租5千元，不過，事實上，合法的部分只有2層樓3間房，已經要求屋主限期改善，並且開罰。

