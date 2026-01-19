69歲大腸癌末翁挑花蓮「最終獨旅」身帶百萬 慘被洗劫

都還沒被癌症折磨死卻差點被竊賊先弄掛！桃園罹患大腸癌第三期的張姓老翁（69歲），因為沒有孩子，想把握人生最後的時光去旅行，選了花蓮卻在投宿旅館的第一夜，百萬現金跟黃金全被偷，所幸警方迅速逮到嫌犯追回老翁的財產。

警方迅速逮到潘姓竊嫌。 （圖／翻攝畫面）

據警方調查，案發時間是本月14日，苦主是現年69歲住在桃園的張姓阿公，14日當天他從桃園開車抵達花蓮，因為他沒有孩子，也沒人可以幫他看家，便將百萬元現金跟黃金等貴重財物隨身帶著。

豈料，當晚他去下榻旅館的公共浴室洗澡時，忘記把房間門鎖上，結果洗完回來後發覺財物全被偷，馬上報警，員警趕來幫他做筆錄時，張姓阿公淡然開口：「時日無多，錢財乃身外之物」，讓員警替他感到不捨，全力偵辦調閱監視器追緝嫌犯，發現嫌犯原來在張姓阿公剛進旅館時就鎖定他，警方也協助當下被偷到身無分文的張姓阿公，先行返回桃園住處休息。

所幸賊星該敗，潘嫌犯案後帶著老婆多次更換交通工具先逃往桃園，然後竟用部分贓款買車再開回花蓮，企圖混淆警方查緝，但警方早已掌握他的所有行蹤，等夫妻倆一回花蓮馬上逮人，將剩下的贓款、黃金、手機及安非他命等物品，依涉犯《刑法》加重竊盜、洗錢、毒品等罪嫌移送法辦。

