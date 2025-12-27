69歲存款3000萬、月領15萬年金仍不快樂？上班族「一習慣」退休陷老年抑鬱

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

日本一名69歲男子退休時擁有約3000萬日圓（約新台幣600萬元）存款與穩定的年金收入，原本以為能安心享受晚年生活，卻在退休後短短數年，因生活失去重心、人際互動中斷，不僅存款持續流失，身心狀況也逐漸惡化，最終被診斷出老年抑鬱，揭露「看似無憂無慮退休」背後的現實風險。

日本一名69歲男子在退休後短短數年，被診斷出老年抑鬱，揭露「看似無憂無慮退休」背後的現實風險。（示意圖／Unsplash）

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在埼玉縣的69歲男子淺井孝一（化名），曾在大型企業任職35年，63歲退休後，累積約3000萬日圓資產，並每個月領取15萬日圓（約新台幣3萬元）年金。退休初期，他過著睡到自然醒、看電視、散步的生活，認為這是多年工作後的回報，加上子女各自獨立、與妻子離婚獨居，可以享受無人干涉的自由。

廣告 廣告

然而，這樣的日子逐漸變得空洞。沒有固定行程，也少了與人交談的機會，他開始情緒低落並減少外出，三餐依賴便利商店，作息日夜顛倒，生活節奏逐漸失衡。而真正讓他警覺的，是退休5年後查看存摺，發現餘額明顯縮水。他無奈表示：「冷氣、冰箱汰換，加上牙科治療，每一筆看起來都很必要，卻讓存款流失得比想像中快。」

隨著財務與生活壓力累積，他開始出現食慾不振、倦怠的情形，在家人勸說下就醫，被診斷為老年期抑鬱，需要接受治療並重新建立生活秩序。淺井坦言，退休後若不主動選擇自己想要的生活，很容易陷入停滯，也讓他深刻體會，真正支撐生活的，不只是金錢，而是與人連結與被需要的感覺。

專家指出，晚年的「自由」如果缺乏規劃與人際連結，很容易變成孤立與停滯。要真正享受退休生活，除了財務準備，更重要的是提前為自己規劃生活重心與人際社交。否則，即使資金充裕，也可能在悄聲無息中，被空虛與不安一點一滴侵蝕。

更多FTNN新聞網報導

259家業者挨罰1089萬！新北第6波違法雇主名單出爐 未給加班費最嚴重

月薪沒5萬都是難民？他問台北生活要多少才夠 網嘆：沒貸款也只能勉強生存

他受夠都市生活想搬回老家住 妻直衝一句話無奈稱：難道太自我？

