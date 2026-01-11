69歲澎恰恰中國賣水果！滿頭白髮「叫賣到深夜」 網讚：至少沒貶低台灣

娛樂中心／綜合報導

69歲資深藝人澎恰恰因投資電影失利負債2.4億，2020年宣布破產後，近年轉戰中國直播帶貨，努力賺錢還債。近日有人再度將他深夜直播賣水果的畫面轉傳至社群平台Threads，引來網友表示：「至少他沒貶低台灣，愛去哪裡賺錢，是他的自由。」

澎恰恰深夜賣水果畫面流出。（圖／翻攝自Threads）

影片中可見，澎恰恰身穿樸素衣物站在水果攤前，親自試吃商品、描述口感，還不時以台語與觀眾互動，即便他滿頭白髮、神情略顯疲憊，仍敬業舉著宣傳牌耐心回覆留言，態度令人欽佩。然而，相關畫面曝光後，少數網友對此表達不滿，認為他「在中國賺紅錢」。

澎恰恰赴中開直播帶貨，掀起兩極評價。（圖／記者趙于瑩攝影）

對此，許多網友紛紛出面為澎恰恰發聲緩頰，「他一直賺錢還債，光是這點就很值得嘉許了，我理解有人不支持他，但不要酸」、「至少他沒貶低台灣，愛去哪裡賺錢，是他的自由」、「他沒有貶低臺灣，自始至終在台灣還是以台語作為節目上主要用語」、「努力工作還債值得被鼓勵，不要為了錢出賣國格我都覺得沒什麼。」

