69歲瓊瑤男星趙學煌癱瘓26年逝世！臥床這一病最致命
曾在瓊瑤劇《鬼丈夫》、《望夫崖》以及多部「花系列」劇集中擔綱重要配角的資深演員趙學煌，經二女兒趙璿向媒體證實，已於1月10日凌晨安詳辭世，享壽69歲。
在演藝圈深耕多年的趙學煌，是不少觀眾記憶中熟悉的面孔，即便後來趙學煌因為車禍造成下半身癱瘓，更因為右脊神經病變，連嗅覺、視力都大幅衰退，但他仍澆不熄他對生命的熱情，2005年還演出梁修身執導的《再見，忠貞二村》。如今驟然離世，讓許多業界好友深感不捨，而家屬預計按照趙學煌生前遺願選擇植葬，也不會辦告別式。（編輯推薦：一般肺炎多久會好？肺炎症狀、病因與診斷、治療方式）
癱瘓26年，又反覆罹患肺炎…所幸妻女一直陪伴在側
2000年，趙學煌在北京拍戲時發生嚴重車禍，導致胸部以下終身癱瘓，突遭重大變故的他，雖然一度陷入低潮，但還好身邊有妻女不離不棄的陪伴，也讓他感嘆：「沒有她（老婆），真不知道我現在會成什麼樣子？」後來趙學煌保持著樂觀、積極的心態面對人生，甚至在病後靠著電視劇《再見，忠貞二村》的演出，入圍金鐘獎最佳男演員。
然而近年來趙學煌的健康頻頻亮紅燈，6年前才因為肺炎住院，當時雖然插管治療長達13天，但好在後來成功拔管，而2025年起，趙學煌又因肺炎數度進出醫院，直到去年11月底，又檢查出泌尿系統感染併發腦炎，最後在加護病房畫下人生的句點。
長期臥床病人最怕肺炎！10種高風險患者要注意
肺炎長年穩居國人十大死因的第三名，而造成肺炎的原因百百種，根據新竹臺大分院急重症醫學中心的衛教文章，當上呼吸道的病原菌蔓延至肺部、或病原菌直接入侵肺部，有些人會因為有慢性疾病或免疫力低下等問題，難以對抗外來病毒，就有可能造成肺炎。（編輯推薦：教宗方濟各肺炎病情危急！醫示警「氣喘→重症肺炎」惡化因子6徵兆警覺）
而另一種常見的肺炎是「吸入性肺炎」，特別容易發生在長期臥床病患、或是吞嚥功能衰退的年長者身上，多半是因為嗆入口腔、咽喉等分泌物與食物、液體或嘔吐物所引起，特別是對免疫力下降、排痰能力差、口腔衛生問題不佳的長期臥床病人來說最為致命。高風險族群如下：
長期臥床或活動受限者
年紀≧65歲的長者。
罹患心肺疾病、中風、糖尿病等慢性疾病者。
免疫力低下者，如服用免疫抑制劑、癌症。
意識不清。
吞嚥困難以致容易嗆咳者。
抽菸。
酗酒。
肥胖。
曾有過呼吸道感染者。
臥床病人如何預防肺炎？5招避免吸入性肺炎、加速咳痰
長期臥床往往會導致抵抗力變差、無法清除積聚的痰液，進而造成肺炎纏身。如果想幫助臥床病人遠離肺炎威脅，花蓮門諾醫院建議從進食姿勢、口腔清潔與打疫苗等5招做起，過程中若發現病人痰量增加、並呈現黃綠色或變黏稠、發燒、呼吸困難或意識混亂，就要立即就醫。
協助排痰與呼吸訓練
鼓勵病人做深呼吸和咳嗽練習，每天至少練習3次、每次5分鐘，有助於將深處的痰液咳出；無法自咳者，則需要每2小時協助翻身一次，並進行拍痰。
進食角度需高於60度
灌食或進食時，應將床頭搖高約60～90度，且進食後不要馬上躺平，應維持半坐臥姿勢至少1小時，避免食物逆流引發嗆咳，最後演變成吸入性肺炎。
每天至少清潔2次口腔
若沒有確實清潔口腔，嗆咳時就很可能把口腔中的細菌吸入肺部、引起感染，因此就算沒有進食，也應該使用棉花棒、紗布或軟毛刷做清潔，每天至少2次。
多補充水分
若沒有水分攝取限制，建議每天攝取2,000～3,000cc的水分，有利於稀釋痰液、緩解咳嗽，並幫助身體對抗感染。
每年定期接種疫苗
建議65歲以上長者或高風險族群，每年定期施打流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，降低罹患流感後引起肺炎或重症入院的機率。
