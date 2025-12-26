69歲男買得來速遭夾「卡窗口慘死」！店員也悲劇

國際中心／綜合報導



許多人熱愛的知名速食品牌「麥當勞」，因餐點美味、方便性高，全球都有著不少分店，其中的「得來速」服務，更是許多開車、騎車族的一大福音！不料，就在耶誕節前幾日，竟有位69歲男子到了麥當勞得來速點餐時，離奇地卡在車輛窗口之間，不僅上前幫忙的店員受傷，男子最終更是不幸離世。





麥當勞得來速發生離奇死亡案件。（示意圖，與本新聞無關／美聯社提供）





根據《紐約時報》、《KSNB》報導，事件發生在美國內布拉斯加州的格蘭德艾蘭（Grand Island），69歲的男子迪金森（Michael Dickinson）在本月23日上午，開車到當地麥當勞得來速買早餐，沒想到卻意外卡在車與得來速外牆的夾縫之中，即便事發當下店員火速前往救人，但迪金森最終仍因傷勢太嚴重離世。

據當地警長迪恩·艾略特（Dean Elliott）說明，這起慘劇被定調為「百分之百的突發意外」，研判當時死者是為了往窗口付錢才打開車門，但車輛卻在此時產生暴衝，或其他不尋常狀況，導致迪金森閃避不及，整個人被夾在車門與得來速外牆之間，事發當下1名麥當勞員工為了幫忙，試圖從車輛副駕駛一側爬進出去，打算控制車輛，沒想到卻在過程中受傷，之後也送往醫院檢查，所幸人無大礙，店家也在下午12點35分恢復營業。

這場悲劇不僅震驚了當地民眾，也讓1名努力營救卻未果的基層人員，留下了生理與心理的雙重創傷。據迪金森過去在社群的貼文指出，迪金森曾在2021年9月經歷截肢而失去右腿，並在同年12月安裝上義肢，接著憑藉驚人的韌性與漫長的復健，重新學會行走，不久前更是剛與妻子慶祝完結婚32週年紀念，本已重拾正常生活，卻在日常的採買行程中離世，留給親友們無限思念與悲慟。

原文出處：69歲老翁買得來速遭夾「身體卡窗口慘死」！店員想救人竟發生「1悲劇」

