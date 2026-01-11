69歲趙學煌病逝！妻子前一天「申請急難救助金」

69歲趙學煌（左）離世，妻子前一天才申請急難救助金。（資料圖／鄧惠恩攝）

資深男星趙學煌早期憑《花系列》、瓊瑤戲劇走紅，但2000年在北京發生車禍後，導致後半人生都坐在輪椅上度過，即使如此，他仍在妻子蔡秋蓉的陪伴下走出陰霾，卻在本月10日驚傳離世。對此，演藝工會表示，妻子前一天（9日）才到工會遞交急難救助金申請，沒想到卻發生憾事。

面對趙學煌的噩耗，台北市演藝工會理事長曹雨婷向《ETtoday星光雲》透露，趙學煌的妻子（趙大嫂）9日才與她見過面，是要幫趙學煌申請急難救助金，可惜隔不久就聽聞離世的消息。同時曹雨婷回憶，趙大嫂看起來有些疲憊，但仍堅強地為丈夫奔走，26年來的辛苦大家有目共睹。

事實上，趙學煌與妻子是青梅竹馬，在趙學煌出道後3年，兩人就決定結婚，並育有2個女兒，後來趙學煌的戲約也接踵而來。不料，趙學煌2000年赴北京洽談戲約時發生車禍，導致下半身長年癱瘓，更令趙學煌陷入低潮，但妻子始終不離不棄陪伴在身邊。

對此，導演梁修身日前提到對趙大嫂印象深刻，「最偉大是他的太太，義無反顧照顧，並且每天帶他去拍戲」。曾與趙學煌飾演夫妻的楊貴媚則對趙大嫂感到敬佩，「非常堅強勇敢的趙大嫂，26年來對趙哥呵護無微不至到忘了自己，生活都以趙哥為中心，幾乎每天都會和趙哥分享一日生活心情，女兒們也會分擔照護爸爸的工作，很孝順」。

梁修身（左）探望趙學煌時，妻子也在一旁陪伴。（資料圖／中天提供）

