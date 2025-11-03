69歲退休公務員遭詐！600萬存款全沒了 絕望喊：被甜言蜜語騙了
國際中心／彭淇昀報導
退休公務員誤信投資廣告，千萬積蓄全被騙光！一名69歲的添田浩一（化名）在地方政府工作近40年，退休後又以再任用職員身分工作至65歲。手頭約有3000萬日圓（約新台幣600萬元）存款，每月並領取20萬日圓年金，夫妻倆原本計畫過著平穩的晚年生活，卻被詐騙廣告話術，隨著投資金額越來越高，最終存摺的積蓄全沒了，讓他十分崩潰。
根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導指出，添田表示，過去長年專注於工作，家中大小事幾乎交由妻子打理，如今終於能夠與妻子安穩度日，內心相當踏實。由於一向理財謹慎，他將資金分為四個帳戶，分別用於生活費、儲蓄及緊急用途，平時極少動用，並堅持不參與高風險投資。
直到某天，添田在手機上瀏覽新聞網站時，看到一則標榜「前公務員、教職員限定的特別資產運用」廣告，起初他覺得可疑，但文案中寫著「本金保證」、「穩健回報」、「為堅實可靠的您設計」，讓他逐漸產生興趣。點進網站後，頁面上詳細介紹了退休金的資產管理方法，並強調「安全穩定的收益」，添田留下資料後，隨即接到一名自稱投資顧問的男子來電，對方態度誠懇，並以「像您這樣社會信用高的前公務員，我們只特別邀請少數人參加」為由，成功博取信任。
當時正值物價上漲，添田也擔心光靠存款資產會逐漸縮水，於是抱著嘗試的心態，先匯出30萬日圓「試水溫」。不久後，他的帳戶確實收到數千日圓「配息」，這筆實際入帳的收益也讓他完全放下戒心。對方趁機說服他追加投資，稱「有更高等級的方案，名額有限，機會難得」，並再三保證本金安全。
添田逐步增加金額，從100萬、200萬持續匯款，半年間共轉出近1000萬日圓。直到某天他撥打對方電話時，卻是「您撥的電話號碼現在未被使用」，相關網站也同時關閉，帳戶裡的資金幾乎化為烏有。
添田看著存摺上幾乎清空的數字，感到無比懊悔與羞愧，只能在黑暗中流淚，「我明明知道世上沒有穩賺不賠的投資，卻還是被甜言蜜語騙了」。
專家提醒，面對看似誘人的投資提案，切勿被「本金保證」、「只給你」、「絕對賺錢」等字眼迷惑。若接到電話、郵件或SNS訊息邀請投資，即使條件再吸引人，也不要立即匯款或簽約。發現異常時，應冷靜拒絕，並與家人或可信任的友人討論。專家強調，詐騙集團善於利用人們「想守住財產、讓老後更安穩」的心理弱點，唯有多想一分鐘、多問一句，才能避免成為下一個受害者。
更多三立新聞網報導
存2000萬爽退休 5旬伯炒股輸到脫褲！回公司低頭求下屬
很多人不知道！雲端發票少做「1設定」 幸運兒痛失100萬大獎
90W發展中！最快這天成颱「路徑曝光」 專家：恐影響台灣
飯店熱水奪命！72歲翁洗澡「活活被煮死」 家屬崩潰：皮膚整片脫落
其他人也在看
最便宜旅館！一晚只要7元 旅客住得很滿意：五星級飯店輸了
英國部落客在巴基斯坦入住一晚僅約7元台幣的超便宜旅館，雖然沒有冷氣與Wi-Fi、環境樸素且味道刺鼻，但業者熱情、人情味十足，讓他直呼比五星級飯店更難忘，引發網友兩派討論。三立新聞網 setn.com ・ 46 分鐘前
賴清德修理林岱樺夠聰明，也夠狠心
綜觀整起民進黨高雄市長初選，會發現賴清德對林岱樺的處置，可謂手術刀一般鋒利，其刀法之精準，下刀之猛烈，都堪稱政壇一絕，可謂夠聰明，也夠狠心。 筆者這樣的評論，有許多人可能不以為然。在非綠色輿論圈內，對高雄市長這一局的評論往往是「林岱樺造勢規模大，民進黨這下麻煩了」、「民進黨基層整合困難」等論點，比方台灣民意基金會董事長游盈隆就po文說：「林岱樺為高雄市長初選投下超級變數」。奔騰思潮 ・ 54 分鐘前
信義雙屍命案「創投CEO竟是買毒大戶」藥頭3人交保
台北市信義區一棟高級豪宅日前驚傳雙屍命案！身價高達9億的陳姓創投公司CEO與曾姓美甲師上個月25日被發現陳屍豪宅內，疑似因施用多種毒品過量喪命。檢警循線追查破解陳男的手機後發現，掌握涉嫌提供毒品的藥頭及送貨者並發動搜索、拘提3人；經檢察官複訊後，依違反《毒品危害防制條例》諭令藥頭的蘇姓女子、謝姓男子，以及負責送貨的鍾姓男子各以30萬元、20萬元和5萬元交保。三立新聞網 setn.com ・ 53 分鐘前
盧市府防疫狂出包！民眾黨台中議員點出"基層困境"！
論壇中心/綜合報導台中爆發非洲豬瘟，中央派國軍前往案例場清消，原待消毒液乾後，將再度採檢，不料，台中市府在未告知下擅自清消非洲豬瘟案場，市府對此回應，動保處人員逕自進入案例場清消，將祭出嚴格處分，此說法仍啟人疑竇，疫情爆發多天，台中市府出包事蹟又再加一。民視 ・ 51 分鐘前
奇葩片／她鑽進街頭置物櫃「抱維尼熊蜷縮熟睡」 被警喚醒畫面曝光！全場傻眼
東京最省住宿法？日本東京新宿鬧區歌舞伎町近日驚見離奇景象——一名女子竟抱著玩偶鑽進「投幣式置物櫃」裡熟睡，宛如把街頭變成旅館。畫面曝光後不僅掀起網友熱議，也引起警方注意，讓許多路人看傻眼，直呼「太誇張」。鏡週刊Mirror Media ・ 57 分鐘前
盧市府「違規提供廚餘」恐涉弊端？簡舒培：到底怎麼管的？
論壇中心／綜合報導台中市爆發非洲豬瘟，中央應變中心疫調發現，梧棲清潔隊廚餘不只流向拿到廚餘標案的梧棲豬瘟案場，還另外流向了C豬場。民進黨台北市議員簡舒培質疑，「台中市環保局到底是怎麼在管理廚餘的？」明明沒有許可，但梧棲清潔隊居然把廚餘載去給C養豬場，這真的事關重大。民視 ・ 45 分鐘前
黃明志4毒品陽性！高大成揭謝侑芯「猝死關鍵」年輕無病太不尋常
「創作鬼才」黃明志驚傳涉入台灣「護理師女神」謝侑芯命案！大馬警方證實，他在吉隆坡五星級酒店被發現時神色慌張，房內赫見謝侑芯全身赤裸、倒臥浴缸無生命跡象，初步尿檢顯示對4種毒品呈陽性反應。對此，法醫高大成提醒，若年輕女性沒有特殊疾病病史卻猝死，「通常是非常不尋常的！」呼籲外界勿輕忽其中疑點。自由時報 ・ 45 分鐘前
台人打工度假「首選不是日本」？過來人點3殘酷現實
愈來愈多年輕人大學畢業後選擇出國打工度假，不僅為了體驗異國文化，也希望藉此累積人生第一桶金，一名男子好奇指出，台灣人熱愛到日本旅遊，但在選擇打工度假地點時，首選卻多為澳洲、紐西蘭等國家，而非鄰近的日本，貼文曝光後，引發網友熱烈討論，許多人直言，日本雖然環境優美、社會安全，但語言門檻高、薪資水平不具吸引力，加上職場文化嚴苛、壓力大，讓不少人卻步，「日本只適合旅遊，不適合外國人長住。」中時新聞網 ・ 23 小時前
快訊／懷恨縱火釀母女雙亡！前房客殺人罪聲押禁見
快訊／懷恨縱火釀母女雙亡！前房客殺人罪聲押禁見EBC東森新聞 ・ 45 分鐘前
高溫納災害性天氣 放假有譜
受極端氣候衝擊，高溫天數逐漸增加，立委提案修正《氣象法》將「高溫」納入災害性天氣，各單位可據此擬訂高溫出勤標準，但交通部尚未提出修法草案。交通部3日表示，贊成高溫假的方向，中央氣象署預定本月預告草案，待預告期滿、交通部報請行政院審查、核定，最快明年完成立法。中時新聞網 ・ 3 小時前
烏俄無人機之戰啟示錄
自2022年初，俄羅斯以「特別軍事行動之名」大規模入侵烏克蘭至今，已長達3年。從開戰前的「三月亡烏」，到現在雙方陷入僵局。一般咸信，俄羅斯要佔領基輔已經不可能。因為，除了第一年俄軍可以輕易長驅直入烏克蘭境內各處外；在後兩年裡，俄軍大多卡在烏東，且傷亡人數已持續增加至100萬。思想坦克Voicettank ・ 55 分鐘前
廣告傳奇！高雄抓漏達人「陳財佑」現身母校 現況曝光
高雄正修科技大學1日晚間舉行60週年校慶活動，許多校友回娘家一同用餐，其中國民黨立委柯志恩前往會場逐桌致意，竟遇到現年64歲被視為高雄抓漏達人、抓漏傳奇的陳財佑，還拿著招牌黑白照合影，令網友直呼相當奇妙。鏡報 ・ 22 小時前
強強聯手！OpenAI攜手亞馬遜 簽署380億美元雲端服務合約
即時中心／林耿郁報導人工智慧新創巨頭OpenAI宣布，與亞馬遜（Amazon）簽下為期七年、總額高達380億美元（約合新台幣1兆1,735億元）的雲端服務合作協議，作為上週組織重整後，推動其AI野心的首波重大投資。民視 ・ 1 小時前
美媒：黃仁勳盼川普放寬晶片輸中 盧比歐等官員反對
（中央社記者廖漢原紐約3日專電）「華爾街日報」報導，美國國務卿盧比歐等官員反對輝達執行長黃仁勳遊說總統川普放寬晶片輸中限制，導致川習會未討論輝達Blackwell晶片。川普經常諮詢黃仁勳，曾改變政策同意H-20晶片恢復銷售中國，不過這回合反對派官員勝出。中央社 ・ 37 分鐘前
是否協防台灣？ 川普：習近平知道犯台後果
美國總統川普十月卅一日接受哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）節目「六十分鐘」專訪，他在這段二日播出的訪談中，談到包括上周南韓釜山...聯合新聞網 ・ 1 小時前
星國擬列李光耀故居為古蹟 李顯揚批不尊重盼拆除
（中央社記者吳昇鴻新加坡4日專電）新加坡媒體報導，星國政府研擬將建國總理李光耀的歐思禮路38號故居原址列為國家古蹟，因考量具「國家歷史意義」；此舉引來李光耀的幼子李顯揚批評，並稱不尊重李光耀遺願與價值觀。中央社 ・ 4 小時前
宋國誠專欄：美中貿易談判退回原點 重啟貿易冷戰
宋國誠／政治大學國際關係研究中心資深研究員，中國問題與國際戰略學家，《宋國誠觀點》YT頻道主持人鏡報 ・ 1 小時前
陸再增42台胞證落地簽口岸 國台辦：促兩岸人員往來
大陸國台辦日前預告，為進一步擴大開放，促進兩岸人員往來和交流合作，將擴大台胞證落地簽口岸。大陸國家移民管理局昨日進一步宣...聯合新聞網 ・ 1 小時前
資深法官周盈文腦出血搶救中！又是「1病」釀禍：500萬人小心
65歲的資深法官周盈文，昨(3日)下午被發現倒臥於辦公室內，疑似因腦部出血昏迷，緊急送往台大醫院搶救中，初步懷疑是因高血壓引發腦溢血。醫師表示，腦出血就是腦中風，最常見的原因就是高血壓。因此，高血壓病患者務必控制日常的血壓值。預估計，台灣約有500萬名高血壓患者。三立新聞網 setn.com ・ 22 分鐘前
誤入歧途當「馬伕」接3少女四處坐檯！他領第一個月薪水…卻要賠8倍
嘉義市薛姓男子應徵某娛樂公司工作，該公司則容留、媒介、協助少女坐檯陪酒；薛男則擔任「馬伕」負責接送，3名未成年少女到各處坐檯；未料，才上工1個月第一次領到薪水就被逮，被法官依法判7個月有期徒刑，若易科罰金，以1天1000元計算需繳21萬元，另沒收、追徵3萬元不法所得，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前