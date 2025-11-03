69歲退休公務員遭詐！600萬存款全沒了 絕望喊：被甜言蜜語騙了

國際中心／彭淇昀報導

退休公務員誤信投資廣告，千萬積蓄全被騙光！一名69歲的添田浩一（化名）在地方政府工作近40年，退休後又以再任用職員身分工作至65歲。手頭約有3000萬日圓（約新台幣600萬元）存款，每月並領取20萬日圓年金，夫妻倆原本計畫過著平穩的晚年生活，卻被詐騙廣告話術，隨著投資金額越來越高，最終存摺的積蓄全沒了，讓他十分崩潰。

添田600萬存款全被騙光，讓他相當崩潰。（示意圖／翻攝自pixabay）

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導指出，添田表示，過去長年專注於工作，家中大小事幾乎交由妻子打理，如今終於能夠與妻子安穩度日，內心相當踏實。由於一向理財謹慎，他將資金分為四個帳戶，分別用於生活費、儲蓄及緊急用途，平時極少動用，並堅持不參與高風險投資。

直到某天，添田在手機上瀏覽新聞網站時，看到一則標榜「前公務員、教職員限定的特別資產運用」廣告，起初他覺得可疑，但文案中寫著「本金保證」、「穩健回報」、「為堅實可靠的您設計」，讓他逐漸產生興趣。點進網站後，頁面上詳細介紹了退休金的資產管理方法，並強調「安全穩定的收益」，添田留下資料後，隨即接到一名自稱投資顧問的男子來電，對方態度誠懇，並以「像您這樣社會信用高的前公務員，我們只特別邀請少數人參加」為由，成功博取信任。

當時正值物價上漲，添田也擔心光靠存款資產會逐漸縮水，於是抱著嘗試的心態，先匯出30萬日圓「試水溫」。不久後，他的帳戶確實收到數千日圓「配息」，這筆實際入帳的收益也讓他完全放下戒心。對方趁機說服他追加投資，稱「有更高等級的方案，名額有限，機會難得」，並再三保證本金安全。

添田逐步增加金額，從100萬、200萬持續匯款，半年間共轉出近1000萬日圓。直到某天他撥打對方電話時，卻是「您撥的電話號碼現在未被使用」，相關網站也同時關閉，帳戶裡的資金幾乎化為烏有。

添田看著存摺上幾乎清空的數字，感到無比懊悔與羞愧，只能在黑暗中流淚，「我明明知道世上沒有穩賺不賠的投資，卻還是被甜言蜜語騙了」。

專家提醒，面對看似誘人的投資提案，切勿被「本金保證」、「只給你」、「絕對賺錢」等字眼迷惑。若接到電話、郵件或SNS訊息邀請投資，即使條件再吸引人，也不要立即匯款或簽約。發現異常時，應冷靜拒絕，並與家人或可信任的友人討論。專家強調，詐騙集團善於利用人們「想守住財產、讓老後更安穩」的心理弱點，唯有多想一分鐘、多問一句，才能避免成為下一個受害者。

