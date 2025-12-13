69歲運將「常肇事」車牌遭沒收 車行：開車習慣差

救護人員正在將賴姓司機救出。（圖／東森新聞）





小黃運將不滿車牌被收走，竟在車內縱火後衝撞車行！這名69歲的賴姓司機單身獨居，10幾年來都以開計程車維生，買了一輛二手車，靠行車行掛牌。一個月前因為肇事率過高，保險公司拒保後，車牌被車行收了回去，失去謀生工具，心生不滿才會報復。車行業者透露，他開車習慣差，還積欠保費和靠行費，加上車行無法讓司機在沒有保險情況下跑車，這麼大的責任沒人能承擔。

計程車兩次衝撞車行後，卡在大門口，車輛一度起火燃燒，撲滅之後整車都是白色粉末。而運將受困在內，救護人員拿長背板固定，協助運將脫困。

廣告 廣告

這名69歲的賴姓運將被救出後意識模糊，送醫搶救後，生命跡象恢復穩定，臉部和手部燒燙傷，仍住院觀察中。

根據了解，這名賴姓運將平常都在榮總周邊排班，不過問了其他司機，大家都說跟他不熟。賴姓運將69歲，明年就要退休，卻在上個月13日車牌被車行給沒收，無法營業。他單身一個人住，開計程車已經開了10幾年，車是自己的，不過車牌是用車行的。

根據車行說法，他開車習慣差，時常碰撞，因此遭到保險公司拒保，甚至還積欠保費，還欠車行靠行費好幾千塊。

車行老闆兒子何姓男子：「講難聽一點，司機就是只能靠營業車維生啊，但問題是你肇事率那麼高，保險公司拒保，我不可能讓你在沒有保險的時候在路上跑啊。因為靠行車所有的事故，車行要承擔責任，你撞到人，隨便開口都是2、30萬，一個月收那個行費1千多塊，我跟你拚這個2、30萬，意義在哪裡。」

通常以營業車保險來說，保費本來就比較高，起初新車在四級，年繳約2萬左右，出一次車禍加三級，七級年繳就要3萬多。若是3年內出2次車禍，達到十級，就很有可能會被拒保。

非當事運將vs.記者：「有事故保費會提高啊，（能不出險就不出險），當然啊，我出險賠1萬欸。（你怕保費提高嗎），對啊。」

車禍次數太頻繁，或發生重大事故，車行都可能會收回車牌。賴姓運將就快屆齡退休，運將生涯的最後一年，車牌被收走報銷，心裡過不去，倒滿汽油引燃，衝撞車行報復，最後受傷的還是自己。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

新北男出軌登山社員 激戰數十次！正宮淚：2年沒碰我

快訊／師大商圈民宅倉庫火警! 竄火舌濃煙消防灌救

小黃運將不滿車牌被收走 車內縱火衝撞車行

