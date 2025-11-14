69歲陳美鳳絕頂容顏「整頭爆改」！1細節太扯網跪了：這有像阿嬤嗎

娛樂中心／曾郁雅報導



資深藝人陳美鳳擁有「台灣最美歐巴桑」封號，保養有致的她每每公開現身總會讓不少網友驚嘆「不科學」，昨（13日）陳美鳳出席珠寶活動，一頭俏麗短髮造型現身的她驚艷一票網友，就有人曬出陳美鳳當天穿著無肩帶禮服大露肌膚的身影，誇獎「這1點超級自然有型」，認為這讓陳美鳳「看起來至少少了10歲」，讓超過51萬網友到場點讚認同了。





69歲陳美鳳絕頂容顏「整頭爆改」！超自然「1細節太扯」網看跪：這有像阿嬤嗎

陳美鳳出席活動絕佳狀態驚豔全網。（圖／翻攝自陳美鳳@臉書）

一名網友曬出陳美鳳昨（13日）出席珠寶活動現場照片，只見陳美鳳開心拿起翡翠色珠寶介紹，但她絕佳狀態才是全場焦點，原PO讚：「今天的重點是美鳳姐的假髮！不得不說，超級自然有型！」，她認為選對假髮又讓陳美鳳「至少少了10歲」，當她想到陳美鳳明年就要70歲了，就由衷湧現佩服之情：「每次碰到她都是滿滿的敬意！這有像阿嬤嗎？」。

沒想到貼文一出就網友反駁陳美鳳脖子「露餡」，讓另一派網友忍不住跳出來理論：「一直講她脖子怎樣的，要不要看看全台灣有幾個70歲的女人可以有這種狀態的，真的是不批評會死欸！」、「她都要70了，批評她的人，要不要看看路上和她一樣70的同齡人？臉是借助醫學美容沒錯，但自律的飲食，規律的運動習慣，非常值得佩服。」、「我覺得她很美很自律。她唯一不要做的就是滑社群看酸民的留言。」、「我看過本人，真的很精緻，酸民不要嫉妒，你27歲時也沒有她70歲時漂亮」、「真的令人敬佩，非常敬業的一位藝人。」、「身材保持的不錯！」、「我28看起來比他還老，他真的美翻了 」、「超厲害的耶！我覺得我到了50歲能保持這種美貌，就很滿足了！」。







