69歲陳美鳳被嫌「幾歲了還這樣穿」 罕強硬曝心聲：不在乎

69歲藝人陳美鳳因外型凍齡、身材凹凸有致性感，被封為全台最美的歐巴桑，她也常挑戰自己穿裸露服飾，讓粉絲佩服。今(9日)她罕見在社群網站吐露心聲，表示知道外界有些雜音可能會嫌她「幾歲了還這樣穿？」，她直言：「只要鳳鳳自己覺得自在、過得去，就真的不會太在乎那些聲音」。

陳美鳳今發文表示，回憶剛出道的時候酬勞很低，因此她只要有工作機會，不論錢多錢少都盡量接，累積工作經驗，往往一天下來接的工作數量超出大家想像，但這些都是讓她可以走到今天的重要養分，至今仍不後悔。

陳美鳳說，年輕時擁有最大的勇氣、底氣、努力，這股力量堅持她到現在，以至於工作時不太在乎別人怎麼說她，她都有信心嘗試任何造型，回想起來還是很珍惜過去的時光，就算是餓到只能吃冷便當的時刻，她預告：「期待一下今年民視第一發發發，鳳鳳的表演和造型會很不一樣」，並呼籲大家記得保暖。

見此，楊繡惠說：「美鳳姐怎樣裝扮都很美麗」、王彩樺也說：「美麗的鳳姐心美人更美，做最快樂的自己，不用在意別人，永遠愛妳支持妳」，粉絲說：「不管幾歲，那是敬業，況且年輕人未必有你這樣的身材，忠於自己就是最好的了」、「不用在乎酸民的言論，做自己喜歡、自在、開心就好」。而陳美鳳過去曾分享自己保養的訣竅是規律運動、早睡、飲食健康、泡澡排汗，和維持正向好心情，食物上盡量不吃甜的，也不喝珍珠奶茶，她也大方承認會透過醫美保養，並霸氣回應：「愛自己沒什麼錯！」

