69歲陳美鳳「新歡」現身！談保養秘訣突「扯出前任」：以前靠另一半暖床

記者宋亭誼／台北報導

陳美鳳有「台灣最美歐巴桑」之稱，以睡眠為保養方式之一的她，十分注重保暖，最近有了「新歡」，讓她可以在冷冷的冬天輕易享受到最溫暖的睡眠品質，她開心表示「以前睡覺需要另一半先暖床，現在我有了羊駝被就不用啦！」陳美鳳透露自己很怕冷，卻不愛用電毯，「比較愛用棉被。因為科技發達，現在的被子也越來越好，又輕又溫暖又舒服，羊駝絨超導被蓋在身上，連我家的貓都要來一起躺。」

陳美鳳睡覺注重保暖，不夠暖很難入眠。（圖／PP石墨烯提供）

陳美鳳拍戲工作時間長，時間不固定，維持美麗的保養之道少不了睡眠，拍戲放飯時，陳美鳳會吃一些讓身心舒緩的食物，比如熱湯和肉類，吃完再小睡片刻，可以讓自己的精神變好、皮膚也會更亮。她回憶起之前拍八點檔補眠的趣事，那時白天出外景，晚上進棚繼續拍，「有場戲我沒有台詞，但要在旁邊做反應，拍到一半突然聽到導演提醒我要做反應，我想說不是已經在演嗎？結果導演說我剛才一直在點頭，打瞌睡『度估』啦。」

廣告 廣告

為了隨時把握時間補眠，躺椅、化妝間、車子都變成了陳美鳳的床，「我記得當時有個服裝間，裡面放了五六個行軍床，演員有張晨光、藍心湄等好多人，一到休息時間就通通躺平，但只要有人打呼我就睡不著，張晨光還特地從加拿大買了矽膠耳塞給我。結果那次我都睡熟了，竟然還被光哥搖醒問我耳塞有效嗎？」

陳美鳳更大方分享她的養生美容之道，首先是大家愛用的3C產品容易對視力造成藍光傷害，一定要留意眼睛的保養。另外熬夜更是會嚴重消耗健康，所以她溫馨提醒大家：「盡量在12點前入睡，睡前可以泡澡放鬆。另外早餐很重要，一定要吃。如果可以的話，白天有空時也可以補個眠，增進體力。」希望大家從年輕開始就養好身體的本錢。

更多三立新聞網報導

曾被斷言活不過79歲！資深男星罕見露面 「真實現況」曝光了

偶像劇女星爆「伸舌頭」強吻硬上！男主角遭侵犯氣炸投訴 身分線索曝光

57歲蕭薔不藏了！「22吋螞蟻腰」太震撼 驚人狀態曝光

挺過2次重大手術！廖家儀滿血回歸 驕傲「秀刀疤」：我努力的印記

