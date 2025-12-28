69歲駕駛恍神撞消防隊停車場 8機車1轎車毀損

高雄市 / 綜合報導

高雄昨(27)日11點多，一名69歲的張姓男子，開車行經甲樹路消防隊前，疑似恍神偏離車道，直接撞上消防隊旁的停車場，消防隊員的私人車輛，包含8部機車及1部轎車遭受波及，現場一片凌亂，由於事故地點緊鄰派出所、消防隊，因此以最快的速度將受傷駕駛送醫外，還同步交管確保消防車輛出勤動線順暢。

車輛行駛在道路上，下一秒只見對向的白色轎車突然偏離車道，沒有減速也沒有剎車，直接撞上棚架搭建的停車場，猛烈撞擊揚起煙塵外，車身彈起劇烈晃動後才停下，換角度看，車輛來到消防隊前明顯大幅偏移，接著撞上電桿後衝進停車場內。

原本是消防隊員，停放上下班交通工具的地方，卻成了交通事故現場，車輛東倒西歪一片狼藉，還有機車被壓在電桿下面，共8部機車1部轎車遭受波及，消防栓也斷了，而肇事車輛，已不見保險桿蹤影可見當時撞擊力之大，整起交通事故就發生在，27日11點，高雄橋頭區甲樹路。

目擊民眾說：「想說奇怪怎麼有爆炸(聲)，然後過去看就是看到他們消防隊在那邊(處理)，覺得應該是不小心的，因為他是說有類似看到那個影子車子的影子，可能他就會緊張，(怕)會吃到他的車道，後來來這裡的時候他的身體狀況還不錯啊。」

69歲的張姓男駕駛事後供稱，當時疑似是恍神，才會偏離車道，發生自撞車禍。高雄岡山分局甲圍所副所長宋裕仁說：「波及多輛停於消防隊後方之車輛及公共設施，酒測值為0。」

由於事故地點緊鄰消防隊，第一時間駕駛也被以最快速度送醫救治，而周邊派出所也到場支援交管，確保消防車輛出勤動線順暢。記者VS.附近居民說：「如果不小心撞到那個消防車會不會擔心，當然很擔心，要很小心才對，會影響交通安全，急救的黃金時間。」

幸好這回駕駛只有輕傷，沒有波及無辜用路人，只是一瞬間的恍神，不只釀成驚險場面，後續還得負起相關的賠償責任。

