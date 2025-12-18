69歲駕駛衝撞路邊機車 17台機車車損無人傷

新北汐止一名69歲駕駛開車上路，途中卻突然衝撞路邊機車。（圖／東森新聞）





新北汐止一名69歲駕駛開車上路，途中卻突然衝撞路邊機車，機車一台一台的倒下，就像保齡球瓶一樣，這一撞也造成了17台機車受損，幸好事故當下沒有人受傷。

一輛白色轎車行駛在馬路上，但是這台車突然衝撞停在路邊一整排的機車，這些機車就像保齡球瓶一樣，一台接著一台的倒下，甚至還嚇到了原本站在騎樓的路人，看到這個景象，路人連忙往後退，就是怕自己會遭到波及。

從另一個視角看，白車一連撞了10多台機車，就連安全帽也都飛了出去，最後好不容易停下，這起交通事故就發生在新北汐止18號下午1點左右，一名69歲的駕駛，新台五路一段上行駛在外側車道時，疑似因為緊張才會擦撞到停放在路邊停車格的機車，這一撞也造成了17台機車受損，警方到場後確認女子沒有毒駕和酒駕，現場也在40分鐘後排除狀況恢復正常通行，還好整起事故沒有造成任何人員傷亡，駕駛也是受到驚嚇，沒有受傷。

