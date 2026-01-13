69歲「美魔女」陳美鳳成創作靈感！ 男星一秒淪陷告白女神：年齡只是數字

四季線上／陳軒泓 報導

DJ 創作歌手 DAPUN 大胖宣布暫別歌手生涯，在 2025 最後一天發行全新創作專輯《The REAL PUN》，四年前捨棄矽谷工程師頭銜來台闖歌壇的他，坦言這幾年為了發片圓夢把錢幾乎都燒光，儘管為了生計決定於今年返美重操舊業，但為了讓自己沒有遺憾地離開台灣，他不但把先前剩下的百萬發片基金給全數投入，更一手包辦音樂製作、企劃、視覺，期望透過這張集結畢生心血所催生出的作品，分享給支持的歌迷。他表示：「我把所有我想表達的東西全部放這張新專輯中，之後回美國後除了本身工作，打算轉為幕後製作，除了幫其他歌手製作音樂外，也計畫用新IP、以新的音樂身分來發表更多不同的音樂創作。」

新專輯的主打歌〈大姨好き〉充滿日系復古電子風格，DAPUN 大胖坦言當初寫這首歌的靈感是來自多年沒交女友的自嘲與頓悟，「很久沒交女朋友了，有時候朋友問我喜歡什麼類型，我都會開玩笑說有錢的阿姨。」加上近年網路流行「阿姨我不想努力了」的迷因，再回頭看看自己為了做音樂燒掉將近八百萬積蓄，讓他突然意識到「錢的重要性」，也促成這首歌誕生的關鍵動機。

有趣的是，當初在寫這首〈大姨好き〉的「靈感繆思」原型人物正是當今演藝圈「美魔女」代表陳美鳳，他表示：「拍攝 MV 前腦中第一個浮現的人選正是美鳳姐！他怎麼可以一直這麼美，真的很厲害！」語氣滿是敬佩之意的他原本與導演計畫想找陳美鳳來拍 MV，但後來評估自己的預算後，覺得付不起演出費只好作罷。而被問到是否真的嚮往與「阿姨」交往，DAPUN 大胖則展現自身愛情觀，笑說：「年齡真的只是數字！如果50+歲的阿姨也能像演藝圈的美魔女一樣美、又願意愛我，我哪有說不的道理？！」

