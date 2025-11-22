6D導航弧形刀 精準放療頸腫塊

嘉基院長陳煒(左)與放射腫瘤科主任醫師張志嘉，共同為新引進的6D導航弧形刀按鈕啟動。（記者湯朝村翻攝)

記者湯朝村∕嘉義報導

年約50歲的王先生近月來發現頸部腫塊逐漸變大，就醫後確診為鼻咽癌第四期，並伴隨雙側頸部嚴重淋巴轉移。經4次前導性化療後，王先生轉至嘉基門診評估。由於腫瘤體積大、侵犯範圍廣，醫師建議採用最新一代「導航弧形刀」進行精準放射治療。王先生完成治療後，追蹤正子攝影顯示原先明顯的腫瘤與淋巴病灶皆已消失。目前已恢復正常工作與生活，體力狀況良好，顯示導航弧形刀為癌症治療帶來新希望。

嘉基放射腫瘤科主任張志嘉醫師表示，6D導航弧形刀能在眾多放射治療設備中脫穎而出

廣告 廣告

，關鍵在於其具備「定位更精準、照射更細緻、規劃更智慧」三大優勢。首先，在定位精準度上，系統結合高解析度影像導航（IGRT）與6D定位治療床，可即時偵測病人姿勢的細微變化，並在三維空間中自動修正旋轉與平移誤差，使照射誤差降至亞毫米等級。

其次，在照射細緻度方面，這項設計讓射束更貼合不規則腫瘤輪廓，能以弧形路徑進行高精度照射，同時有效保護周邊正常組織，不僅提升治療準確度，也減少病人治療後的不適感。

第三，在治療計畫智慧化上，系統可快速計算出最適合的射束入射角度與劑量分布。即使面對複雜腫瘤類型，也能於短時間內完成高精度治療規劃。

醫師張志嘉指出，導航弧形刀的臨床應用範圍極廣，幾乎適用於大多數癌症，包括肺癌、乳癌、頭頸癌、腦瘤、肝癌、婦癌、消化道及泌尿道腫瘤，以及轉移性病灶等。