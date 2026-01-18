6G投資卡位期來了！專家點名2026啟動新循環 台灣概念股一次看

【記者呂承哲／台北報導】隨著AI浪潮席捲全球，做為AI「神經系統」的6G技術正蓄勢待發，這場變革將打破地表限制延伸至太空，引爆新一輪長達十年的基礎建設商機。2026年被視為通訊技術與太空經濟的關鍵轉折點，為協助投資人搶先布局，群益金鼎證券攜手第一金投信於1月16日舉辦「6G智聯未來論壇」，深入剖析從地面基地台到低軌衛星的立體化投資機會，協助投資人掌握下一個長線成長循環的起點。

在此背景下，6G正好站在十年循環的起點位置，2026年將成為產業正式啟動研發與規格制定的定錨時間點，也象徵新一輪通訊基礎建設投資鳴槍起跑。群益投顧資深研究員劉宜和指出，回顧通訊產業發展歷史，行動網路基礎建設約每10年就會啟動一次完整投資循環，從1G一路推進至5G皆遵循相同節奏。

隨著全球多數國家5G建設高峰已過，產業逐步進入現金回收階段，整體資本支出成長趨緩，市場資金正積極尋找下一個具備長期結構性成長潛力的基建主題。

從技術演進與產業時程來看，2023至2024年為6G早期願景與布局階段，2025年逐步形成產業共識，2026至2027年進入3GPP Release 20規格發展期，全球電信設備商與晶片大廠將加大6G研發資源投入。

劉宜和說明，待後續Release 21標準確立後，6G原型機、專網應用與公網建設將依序展開，正式帶動基礎建設投資動能，成為下一波資本支出成長來源。

回過頭來，以6G的定義來看，群益投顧歸納出四大核心內涵。首先是「融合（Convergence）」，6G不再只是單純的通訊網路，而是將通訊、感測與運算整合為一體，使網路本身具備即時理解與回應環境的能力；其次為「極致效能（Performance）」，包括極高頻寬、極低延遲、極低抖動與極低耗能，形成「一高三低」的效能標準，支撐即時運算與關鍵任務應用。

第三個關鍵在於「3D覆蓋（3D Coverage）」，透過非地面網路（NTN）與地面網路的無縫整合，串聯地面、高空與太空，打造天地空三位一體的通訊架構；最後則是「AI原生智慧網路（AI Native）」，AI神經網路模型將原生導入6G網路的營運與控制層，使行動網路可透過AI進行自我優化，達成降本增效的營運目標。整體而言，6G被定位為為AI而生、以機器為核心服務對象的下一代通訊基礎建設。

從晶片與AI Native的實際應用來看，簡報指出，6G的核心商業價值在於透過AI原生架構提升網路效率並降低營運成本。一方面，AI可預測流量、動態休眠基地台，協助電信商降低用電支出；另一方面，透過「AI空中介面（AI Air Interface）」以神經網路取代傳統數學模型，提升頻譜使用效率。

在晶片架構上，6G基地台SoC將整合DSP、NPU、Vector Engine與更大面積的SRAM，使記憶體成為價值提升的關鍵來源，進一步推升SoC的ASP與市場規模，也使具備關鍵技術與AI能力的供應鏈環節浮現長線投資價值。

群益投顧資深研究員劉宜和。呂承哲攝

劉宜和指出，6G並非僅是傳輸速度的升級，而是一個「AI、通訊與感測」深度融合的系統。未來6G網路具備即時調度、即時感知與即時計算能力，服務對象將從人與手機，進一步擴展至AI與各類機器設備，包括自駕車與機器手臂等。

同時，6G將透過地面、高空與太空所構成的3D覆蓋架構，滿足機器運作、交通系統優化以及國防與韌性通訊等需求，成為AI時代不可或缺的底層基礎建設。

在投資節上，劉宜和認為，6G長線循環可明確區分為三個階段：

第一階段為研發財，落在規格制定與技術研發期，晶片IP、EDA工具、量測與檢測設備等角色將優先受惠；第二階段為基建財，隨著標準逐步確立，基地台設備、網通製造與高頻材料需求放量；第三階段則是服務財，待基礎建設成熟後，相關應用與營運模式展開，形成可長可久的收益來源。

劉宜和強調，目前市場仍處於低共識的卡位期，尚非收割階段。至於6G供應鏈的真正贏家，將落在具備不可替代性的關鍵瓶頸位置。

劉宜和總結，現階段投資6G，核心在於提前卡位、承擔低共識風險，換取未來高度不對稱的潛在報酬。以台灣市場為例，相關布局個股包括昇達科（3491）、萊德-KY（7717）、穩懋（3105）、全新（2455）、聯發科（2454）、台光電（2383）、華通（2313）與新復興（4909）等，涵蓋射頻、高頻材料、晶片設計與關鍵零組件領域。劉宜和強調，6G不僅是技術革新，更是未來十年資本支出的重要方向。

群益投顧指出，6G的服務對象不只是人，還有AI與機器。呂承哲攝

