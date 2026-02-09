6G黑科技來了？聯發科聯手這3家頂尖公司 要一起飛上太空 簽約畫面曝

財經中心／李宜樺報導

聯發科宣布攜手AIRBUS與是德科技等業者，正式簽署5G與6G衛星通訊合作備忘錄，太空布局全面升溫。低軌道衛星成為全球通訊新戰場，未來手機直連衛星應用可望加速落地。聯發科技代表主管（左1）在新加坡舉辦的「Space Summit 2026」太空高峰會，與合作夥伴簽約的畫面曝光。(圖／翻攝自LINKEDIN@ANAND STANLEY)

台灣半導體龍頭聯發科（2454）再度震撼市場！繼上週五（6日）總經理陳冠州與財務長顧大為才剛對外宣布資料中心業務倍增的喜訊，今（9）日隨即在新加坡舉辦的「Space Summit 2026」太空高峰會上，拋出更猛的驚喜炸彈。

聯發科正式宣布聯手航太巨擘空中巴士（AIRBUS）、是德科技（Keysight）等國際大廠，組成「太空四方聯盟」，正式揮軍外太空。這不僅標誌著聯發科要「上太空」了，更預示著未來你的手機訊號將不再受限於地面，連在高山、大海甚至是外太空都能閃電連網。

太空戰場全面點火



這次合作不只是技術交流，而是直接導入AIRBUS最新一代低軌道衛星實驗平台，實測5G與未來6G非地面網路整合能力。聯發科強調，NTN將成為衛星與地面網路互通的關鍵基礎，未來手機不再只是地面訊號競逐，而是天空與陸地全面融合。

手機直連衛星倒數



外資法人分析，地緣政治升溫下，各國積極強化通訊自主與國安韌性，低軌衛星已成兵家必爭之地。聯發科早已將NTN納入6G核心戰略，先前推出支援3GPP Release 17的晶片組，鎖定物聯網與窄頻衛星通訊，如今再進一步整合寬頻與手機端應用，市場更看好明年底就能看到手機直連衛星實際落地。

新加坡成實驗場域



本次簽署由即將成立的新加坡國家太空總署代表見證，象徵新加坡力挺太空產業發展。聯發科此舉等於把新加坡打造成6G衛星融合測試基地，也為未來全球商用鋪路。

從AI晶片到衛星布局



聯發科不只在AI ASIC與資料中心布局火力全開，如今更跨足低軌衛星，企圖打造天空地面一體化連網架構。業界直言，當通訊不再受地理限制，誰掌握衛星標準與晶片技術，誰就握有未來十年的關鍵話語權。這場看不見的太空競賽，已悄悄開跑。聯發科（2454）9日盤中一度站上1870元歷史新高，終場大漲120元，收在1830元。

