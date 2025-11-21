7人佔位吃1盤蚵仔煎！花70元吹冷氣 店家無奈發文引討論

（生活中心／綜合報導）義大利才剛出現「16 人共吃一份披薘」引發兩極討論，類似情況在彰化鹿港也上演。當地一間小吃店近期貼出公告，指出曾有七名客人只點一份 70 元蚵仔煎，卻在店內久坐吹冷氣，嚴重影響營運，因此決定調整內用規範，希望每位入座者至少點一份餐點。

這間名為「阿南師民俗小吃店」的小吃店 15 日於臉書公告，提到店面空間不大、座位有限，多人分食一盤餐點容易造成營運壓力。貼文中還附上一張照片，顯示當天有兩名客人點一份蚵仔煎卻用了三副筷子，凸顯「多人共食」情況時常發生。

圖／七名客人只點一份 70 元蚵仔煎，卻在店內久坐吹冷氣，嚴重影響營運。（翻攝 Google Maps、鹿港阿南師民俗小吃 臉書）

老闆接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，店裡只有 24 個座位，翻桌率對小店來說相當重要；然而他過去確實遇過極端案例，包括七人只共享一份蚵仔煎、佔位近半小時，以及四人僅點兩份蚵嗲卻久坐不走，這些情況都影響到正常營運。他強調，平均一人僅消費十元左右，但使用時間過長，對店家負擔龐大。

因應租金、人事與原物料壓力，店家只好公告提醒，希望顧客理解店家處境。老闆也特別說，並沒有強制低消金額，只是希望點餐與佔位的比例能更合理，讓彼此都能有良好的用餐體驗。

