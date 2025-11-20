7人占2桌只點1餐點 鹿港小吃店無奈將設低消
彰化縣 / 綜合報導
民眾出門觀光旅遊，品嘗在地美食是重要的體驗，但彰化鹿港有遊客到一家小吃店，七個人用餐，坐了2桌，卻只點1份蚵仔煎，老闆感嘆，假日生意好，要拚翻桌率多賺點錢，沒想到卻遇到這樣的客人，只好公告從12月開始，每人用餐都要點一份餐點，作為低消，以免店內的用餐座位被 占 用，避免其他客人久等，影響生意。
新鮮的蚵仔大火快煎，炒出香氣，再倒入粉漿打個雞蛋放點小白菜，煎到金黃酥脆再淋上特調醬汁，蚵仔煎上桌，看了令人食指大動，這是彰化鹿港中山路，在地的美食小吃店，但有遊客疑似為了吹冷氣，7個人只點一份蚵仔煎。
民眾說：「太誇張了，說不定後面還有其他的客人在等。」這個店面用餐空間大約15坪大，大小桌加起來可以坐24人，如果客滿每人各點1盤70元的蚵仔煎，至少有1680元的營收，但如果7個人佔2桌只點1盤，用餐半小時，就會少賣23份蚵仔煎，營收就只剩三分之一。
鹿港小吃店業者陳薏媁說：「假日的時候我們都是黃金時段，那拚的就是翻桌率啦，他坐了那麼久，外面的客人也在等，這樣子對我們影響很大。」
老闆強調，餐飲小店不方便設低消，但考量提高翻桌率，公告12月起公告每人內用至少要點一份餐食，也有民眾認為，品嘗多樣的美食是旅遊重要的體驗，很多東西都只想嘗一口一個人吃一份，怕後面的會吃不下，多人共用一份餐點，不是只有這家，天后宮旁邊的小丸子湯老店，也是如此，遊客甚至還要求免費加湯。
鹿港小丸子湯業者說：「加好幾次，加2、3次，不是啊，假日真的沒空，共餐要加湯，我哪來得及。」
老闆強調騎樓用餐空間不大，假日忙起來的時候根本沒辦法應付，基於成本與人力考量，放上公告「全不續湯，至於多人共餐不好拒絕，只能期待遊客能多點同理心。
