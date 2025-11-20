7人只點1盤蚵仔煎！吹冷氣佔位30分翻桌率歸零 鹿港老街店家傻眼貼公告

記者潘靚緯／彰化報導

7位顧客合點一份蚵仔煎，卻坐店內半小時吹冷氣，讓鹿港小吃店家非常傻眼。(圖／翻攝畫面)

近期發生台灣遊客赴義大利旅遊，16人只點5份披薩，被披薩店老闆拍影片公審的風波。彰化縣鹿港鎮的小吃店家踢爆，曾碰到夏天客人逛老街逛累了，為了吹冷氣休息，7個人只點一份蚵仔煎，4個人點兩份蚵爹，一坐就是半小時以上，當時正值假日中午用餐時間，店家眼睜睜看著店外客人排隊，卻無法入內點餐，急得不得了，決定從12月起張貼公告，內用每人至少點一份餐點，希望顧客體諒小吃店利潤微薄，只能趁假日拼翻桌率賺錢。

廣告 廣告

7人佔兩桌只點一份70元蚵仔煎，讓店家無法拼翻桌率。(圖／翻攝畫面)

彰化鹿港廟口商圈創會長陳慧玲，曾是「鹿港小吃宴」重要推手，在中山路經營小吃店，她表示，鹿港美食多，遊客來觀光難免想要多品嘗幾種或是幾家美食，心情可以理解，但店家經營，也要考量房租水電與人事成本，碰到假日黃金時段，遇到多人只點一份蚵仔煎，就佔用一張桌子，一坐就是快一小時，讓店家無法拚翻桌率，非常心急。

陳慧玲強調，曾碰過最誇張的就是7個人點一份蚵仔煎，用了7雙筷子，佔了2張桌子，一坐就是半小時，讓她非常傻眼，甚至還有4人點兩份蚵爹，一坐就是半天，還有客人用餐完，趴在桌上休息20多分鐘，但外面還有人在排隊，店家上前勸告客人卻依舊不理。

為維持店面經營，店家決定貼公告，限定每人點一份餐點。(圖／翻攝畫面)

陳慧玲估算，7個人只點一盤70元的蚵仔煎，卻佔用座位半小時，以一樓有24個座位估算，這段期間相當於白白損失3成的利潤，實在吃不消。因此12月將貼出公告，請入座的客人每個人至少點一份餐點，不設低消，因為內用位置不多、考量成本與用餐地方不大，小店無法接受兩人或多人共食一份餐食，希望消費者能多理解、多體諒。

7人點一份蚵仔煎用了7雙筷子，佔位半小時讓其他客人進不來，害店家白白損失。(圖／翻攝畫面)

更多三立新聞網報導

氣溫驟降冷颼颼！彰化48小時內88人不適送急診、5人心臟驟停最年長84歲

12天狂撈7400尾「烏金」 2百萬年終獎金提前入帳 漁民嗨：趁低溫再衝

中年男忍3天腹痛求診 照X光驚見直徑6CM「瓷杯爆菊」 醫吃驚曝下場

放棄200萬黃金生意不賺 良心銀樓老闆遇「黃仁勳送書」投資報警阻詐

