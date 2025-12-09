7人攀南投惠蓀林場小出山迷路 搜救隊尋獲報平安

（中央社記者吳哲豪南投9日電）1支7人登山隊攀登南投惠蓀林場小出山時迷路，包車司機見客人未下山報警，員警和消防員、巡山員組成搜救隊，昨天凌晨尋獲包含領隊在內的7人，全員安全下山。

南投縣警察局仁愛分局今天發布新聞指出，簡姓領隊率領的7人登山隊，7日前往攀登南投縣仁愛鄉惠蓀林場小出山時迷路，包車司機發現客人未下山，傍晚趕緊打電話報警。

仁愛分局員警獲報立即和登山隊的簡姓領隊聯絡，也和消防隊員、林場巡山員等組成聯合搜救隊，約定於惠蓀林場收費站會合，研擬搜救路線，晚上入山搜尋，昨天凌晨2時左右順利尋獲簡姓領隊及登山隊員等7人，帶領他們安全抵達惠蓀林場收費站。

警方呼籲，近期山區氣候多變，民眾從事登山健行活動務必事先評估路線、攜帶充足裝備並保持通信暢通，如遇迷途等緊急情況，請立即撥打110或119尋求協助，以維護自身安全。（編輯：李淑華）1141209