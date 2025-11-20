7人點一份蚵仔煎分食 "共食久坐"老闆怒了

中部中心／黃毓倫、李柏瑾、李文華 彰化報導

鹿港小吃名聞全台，一家民俗小吃店，之前來了一群顧客，七個人來，卻只點了一份蚵仔煎共食，一份蚵仔煎70元，平均每人只花十元，就占了七個座位。甚至還有兩個人點一份，卻用了三雙免洗筷。店家還有店租、人事成本壓力，遇到誇張共食久坐的情形，實在是吃不消，近日已經貼出公告，要求顧客一人至少點一份餐食！

現點現煎的蚵仔煎，香味撲鼻，是不少饕客來到鹿港，必吃的經典台灣小吃，鹿港美食小吃林立，店家能體諒大家每種都想吃的心情，但是共食的狀況卻越來越誇張，兩人吃一份也就算了，竟然有一大群人來，七個人就只點一份蚵仔煎，如果每個人都用一雙筷子，店家還得多負擔七雙筷子的成本，讓店家直呼吃不消！

鹿港小吃業者陳薏媁：「七個人坐這裡，然後七個人吃了一個蚵仔煎，一個蚵仔煎70塊，等於說一個人吃了10塊錢，他們坐了大概半個小時，對我們店家是造成非常大的負擔。」

店家說，有店租、人事成本，食材上漲等各種壓力，店內也只有24個位置，空間有限，實在無法負荷多人占位卻只點一份，店家上網貼出照片，還有兩個人來點一份蚵仔煎，卻用了三雙筷子。





有的一堆人上門，只點一份餐，有的一坐就是好久，吹免費冷氣，無法拚翻桌率，損失的都是錢，店家無奈，只好公告周知，要求每人至少點一份餐點。

鹿港小吃業者陳薏媁：「每人至少點一份餐點，我們沒有設低消，就希望說消費者，跟我們餐飲業服務業，可以互相理解尊重。」

另外一家小丸子湯，也是做小吃的小本生意，也遇到一群三四個人來，共喝一碗湯，還一直要求加湯加了好幾次。

鹿港小吃業者：「就共食要加湯，我這用大骨煮的湯耶。」





有些人就是愛喝湯，店家原本給客人方便，人力有餘時幫忙加湯，沒想到卻有人無限上綱，最後只好公告，沒有加湯服務了，鹿港小吃真的很好吃，但也請顧客體諒生意難做，不要讓店家做虧本生意。





