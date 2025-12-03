7位數不行！法拉利姐被邀過夜 自曝驚人價碼：豁出去

「法拉利姐」張婷婷現身薔薔PODCAST節目《薔栗膠》。（圖／翻攝自薔薔臉書）





「法拉利姐」張婷婷過去因愛車在信義區違停遭刮傷，憑著一句「我是貴婦耶」暴紅，近年來轉戰經營直播。日前，她現身薔薔PODCAST節目《薔栗膠》，除了透露多年來單身的原因外，也坦言有人曾出100萬約她發生關係。

節目中，薔薔好奇詢問「不會想要找個男朋友嗎？」張婷婷坦言「可遇不可求」，現在社會上許多騙財騙色的例子，讓她有所顧慮，加上走紅的原因是「違停」，形象並非很好，因此要戀愛就難上加難。

不過張婷婷透露，先前有網友開出100萬的價碼要跟她一夜情，「我沒有答應」，薔薔忍不住問「為什麼？」張婷婷則回應「我說那如果你有1000萬的話我就豁出去了。」薔薔進一步追問對方長相，「我是不管他長什麼樣，如果他開1000萬，就像長得像怪物，我也豁出去了。」



【更多東森娛樂報導】

●直播喊窮要抖內 法拉利姐遭爆捧現金買房

●直播維生遭爆「哭窮」2百萬現金買房？！ 法拉利姐怒駁斥

●合照、拍影片都要錢！法拉利姐17萬粉專遭封鎖 現況曝

