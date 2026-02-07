7位生肖屬「馬」韓星｜ 朴信惠、朴寶英、潤娥、崔宇植都是1990年出生 過年韓劇推薦「馬」力全開！
【文／邱芮恩】隨著2026馬年到來，韓劇也被一票生肖屬馬的實力派演員全面攻占，從浪漫愛情劇、動作喜劇到療癒題材通通包辦。1990年出生的「馬年明星」朴信惠、高庚杓、崔宇植、姜河那、朴寶英以不同戲路輪番登場，再加上同樣屬馬的魅力大叔尹啟相，以及少女時代潤娥坐鎮壓軸，7位演員分別端出《臥底洪小姐》、《宇宙 Marry Me？》、《你的味道》、《UDT：我們社區特攻隊》、《未知的首爾》、《暴君的廚房》等話題作品，從甜寵到熱血、從療癒到爽快，陪觀眾一路追劇過好年，搶先開出最旺的「馬」力全開片單。
「雙馬」出擊！ 朴信惠、高庚杓《臥底洪小姐》13年交情演出滿分默契
🍿《臥底洪小姐》線上看推薦：
開播時間：2026年01月17日
播出平台：Netflix
主演卡司：朴信惠、高庚杓
集數：共16集
2026年新年「雙馬」出擊！《臥底洪小姐》由朴信惠、高庚杓主演，兩人同為1990年出生的「馬年」朋友，私下是相識超過13年的好友，早在《鄰家花美男》時期便結下深厚情誼，此次再度合作默契十足。劇裡，朴信惠飾演的「洪金寶」，為了調查資金流動有可疑的「韓民證券」，扮成高中畢業生潛入大本營，怎料，卻遇到當年愛得刻骨銘心的申仃優（高庚杓飾演）。
《臥底洪小姐》不只主打調查、愛情線，朴信惠更在劇中展現前所未見的百變樣貌。故事背景設定在男性掌權的金融體系中，她必須在權力結構與職場霸凌夾縫求生存，將女性的韌性、機智與果斷發揮得淋漓盡致。面對打壓與不公平對待，她絕不退讓，而是以「絕對手段」強勢反擊，每一次出招都精準狠快。戲劇以爽快節奏與強烈角色魅力，成為2026開年最受矚目的話題新劇之一。
《宇宙Marry Me？》崔宇植、庭沼珉先婚後愛，死守50億豪宅「假結婚真領房」
🍿《宇宙Marry Me？》線上看推薦：
開播時間：2025年10月10日
播出平台：Netflix
主演卡司：崔宇植、庭沼珉
集數：共12集
崔宇植出道以來長時間深耕大銀幕，從獨立電影到商業大片，一步步累積紮實演技。他有著介於少年與大哥哥之間的清新外型，笑起來溫暖無害，2021年參演《那年，我們的夏天》引起暴動，吹起一陣鄰家大哥哥的風潮，一舉成為浪漫劇代名詞。
崔宇植在近期作品《宇宙 Marry Me？》裡，首次攜手庭沼珉，兩人從一場荒謬誤會展開命運交錯的愛情序曲。劇裡，庭沼珉遭到未婚夫劈腿，上天卻對她開了特別的玩笑，竟讓她抽中價值50億的新婚夫妻豪宅，為了守住房子，她找來與前夫同名的崔宇植同住，兩人從互相看不順眼到假戲真做，甜炸的劇情絕對是過年必追片單之一。
偷食譜到真心淪陷！姜河那《你的味道》料理戰場淪陷高旻示
🍿《你的味道》線上看推薦：
開播時間： 2025年5月12日
播出平台：Netflix
主演卡司：姜河那、高旻示
集數：共10集
在《黑白大廚》、《星廚大戰》掀起料理題材熱潮之際，那你一定得看這部戲劇！「百變男神」姜河那同樣是1990年出生，他在《你的味道》飾演性格乖劣的大型食品企業準繼承人「韓範宇」，以獨特的眼光捧紅品牌，為了偷食譜、拿下三星，接近高旻示飾演的料理天才慕妍珠，自己卻一步步淪陷愛上女主角。
《你的味道》一路以輕鬆搞笑的羅曼史節奏推進，還找來柳演錫客串演出，成為最強情敵「前男友」，戲劇話題滿滿，而劇中料理畫面精緻，更上演一場「黑白大廚階級料理大戰」，浪漫愛情故事穿插有趣的競賽，再加上全州取景展現出韓屋村的濃郁人情味，相當適合闔家輕鬆觀看。
英雄日常超熱血！尹啟相領軍《UDT：我們社區特攻隊》觀眾敲碗第二季
🍿《UDT：我們社區特攻隊》線上看推薦：
開播時間： 2025年11月17日
播出平台：friDay影音
主演卡司：尹啟相、陳善圭、金芝賢、高圭弼、李正河
集數：共10集
「魅力大叔」尹啟相出生於1978年，同是生肖為馬。他所主演的動作喜劇《UDT：我們社區特攻隊》展現截然不同的英雄面貌。劇情聚焦一群來自不同特種部隊、背景各異的退役成員，他們本是再普通不過的社區居民，卻因神祕爆炸案接連發生，為了保護家人、鄰居，他們再次披掛上陣。
全劇節奏明快俐落，尤其是「社區特攻隊」尹啟相、陳善圭、金芝賢、高圭弼、李正河並肩作戰的熱血感，只要配樂一響起，團隊精神與英雄情懷一次到位，10集篇幅毫不拖泥帶水，一口氣追完毫無負擔，更有劇迷熱烈敲碗「拜託有第二季」、「沒想到這麼好看」。
朴寶英演技爆發！《未知的首爾》一人分飾四角封神 看完超療癒
🍿《未知的首爾》線上看推薦：
開播時間： 2025年5月24日
播出平台：Netflix
主演卡司：朴寶英、朴珍榮
集數：共12集
1990年出生的「凍齡女星」朴寶英從影以來，在戲劇《未知的首爾》中迎來演藝生涯的重要里程碑，首度挑戰一人分飾四角的高難度演出。她在劇中飾演一對交換身分的雙胞胎，明明擁有一模一樣的臉孔，卻能透過眼神溫度、說話節奏與細微肢體差異，勾勒出角色截然不同的性格。
《未知的首爾》不只靠朴寶英的演技撐起話題，還有她與男主角朴珍榮最佳的曖昧CP感，讓粉絲看得小鹿亂撞，劇情更以溫柔、療癒的台詞打動觀眾。如劇裡所說的，「就像我們『未知』的名字一樣，昨天已經結束了，明天還很遠，今天仍是未知，所以今天好好地活吧。」句句貼近人生狀態的金句，陪著觀眾一起流淚、一起被治癒。戲劇口碑狂燒，成為此生必追神劇之一。
米其林主廚穿越朝鮮！潤娥翻轉女神形象《暴君的廚房》看完一集停不下來
🍿《暴君的廚房》線上看推薦：
開播時間： 2025年9月28日
播出平台：Netflix
主演卡司：潤娥、李彩玟
集數：共12集
最後一位生肖屬馬的壓軸巨星，正是少女時代成員潤娥，也是1990年出生。她在古裝奇幻喜劇《暴君的廚房》中，成功翻轉以往女神形象，即便戲劇歷經男主角更換等波折，仍憑藉她自然靈動、毫不做作的演技穩住全劇節奏，俏皮中帶點機智的角色魅力，讓觀眾一集接一集停不下來。
潤娥在劇中飾演現代米其林三星餐廳主廚「延志永」，一場意外讓她穿越時空，從不鏽鋼廚房來到柴火升煙的朝鮮御膳房。她將現代料理的精準、創意與速度感，帶進講究禮法與階級的宮廷世界，劇裡的每幕料理場面既熱鬧又充滿喜感，看得觀眾食指大動、深夜忍不住想找宵夜。
《暴君的廚房》男主角李彩玟浮誇又有趣的表情，還有精準的試吃點評，彷彿在看專業的廚藝節目，而兩位主角以「食物」作為媒介，打開對彼此的心房，享受著一道道美食、感情也火速升溫，絕對是過年檔期最適合邊看邊餓的一部話題之作。
