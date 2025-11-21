7個人只點1份蚵仔煎！佔位吹冷氣 老闆傻眼貼公告

繼義大利披薩共食事件引發熱議後，台灣本土小吃店也出現類似爭議。位於彰化縣鹿港的阿南師民俗小吃，日前在店面與臉書公告實施內用低消制度，要求每位顧客至少需點一份餐食、炸物或湯品。

業者陳薏媁透露，店內僅有24個座位，最誇張曾遇到7名顧客只點一份70元蚵仔煎分食，平均每人消費僅10元，卻佔據座位20至30分鐘。她表示，若每人點一份餐點可賣出24份蚵仔煎，但7人共食1份直接讓營收減少3成。除此之外，還曾有4人只點2份蚵嗲久坐，甚至有顧客用餐後直接趴在桌上睡覺20分鐘，嚴重影響店家營運效率。

陳薏媁無奈表示，小本經營面臨物價上漲、房租與人事成本壓力，若允許顧客多人共食實在難以負荷。她強調並未設定低消金額，只是希望與顧客互相理解尊重。店家也在臉書分享2名客人點一份蚵仔煎卻用掉3雙筷子的照片，引發網友熱烈討論。

同樣位於鹿港的小丸子湯店也調整服務規則，取消原本的無限續湯服務。業者表示，有時一碗湯被3至4人共享，還要求加湯2至3次，店內湯品使用大骨熬製並非骨湯粉，假日顧客眾多時實在忙不過來。

對於店家新規定，多數顧客表示理解。有民眾認為小吃店靠翻桌率維生，長時間佔用座位確實不妥。網友紛紛留言表示「7個人至少點4、5份是基本道理」、「設低消吧，有些人給方便當隨便」、「義大利披薩還可說是文化差異，鹿港蚵仔煎有什麼國情不同嗎」。

專家指出，店家明確制定消費規則不僅能保障合理營收，也能避免與顧客產生不必要爭議，創造更和諧的消費環境。

