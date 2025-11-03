7個月僅購2桶瓦斯 廚餘疑未蒸煮

非洲豬瘟中央災害應變中心3日舉行記者會，應變所指揮官、農業部次長杜文珍表示，推論未落實蒸煮的廚餘導致染疫可能性最高。（趙雙傑攝）

台中一處養豬場爆發全台首例非洲豬瘟，中央3日公布完整疫調報告。農業部次長杜文珍說，該案場之上游豬隻、廚餘供應，或是下游屠宰、肉品市場，所有關聯場皆呈現陰性，且可排除病源為人、豬的可能，最大疑慮來自未烹煮的廚餘，屬「單一案例、單一來源」。環境部則說，該案場未依規定每日上傳廚餘蒸煮照片或影片，地方環保機關每月應稽查1次。

台中市環保局長陳宏益回應表示，該案場陳姓老農說所飼養豬隻只吃梧棲清潔隊供應的廚餘，10多年都無事，但市府查獲訊息並非如此，10月31日已將相關資訊移送台中地檢署，檢調應該很快就會釐清，市府也將檢討、調查局處同仁疏漏，另呼籲中央須注意老農說法，擔憂他在疫調中恐未講實話。

廣告 廣告

杜文珍分析，病毒來源可分為人、豬、廚餘；人方面，案場2位經營者沒有出國紀錄，可排除境外帶原可能，而獸醫皆未到場，同樣可排除；豬方面，該場8、9月分從兩豬場購入136頭仔豬，經調查後，上述兩豬場皆為陰性，因此也排除豬帶原可能。

杜文珍指出，案場主要廚餘來源為梧棲清潔隊，鄰居及自家廚餘則少量。另外，梧棲清潔隊的廚餘還私下違規提供予飼養規模達千隻的「C養豬場」，不過，C場經檢驗後全數呈現非洲豬瘟陰性，推估係因C場落實廚餘蒸煮規定。至於梧棲清潔隊違反規定供應廚餘給C養豬場，應由地方政府調查與裁處。但是中市環保局昨晚說，梧棲清潔隊廚餘是整批標售給案場，是陳姓老農自行分給C場。

杜文珍還說，案例場今年只在4月購入2桶瓦斯，至10月底國軍進駐清消時，2桶都還在現場，也未發現有透過木材蒸煮的燃燒跡象，因此案場是否依規定烹煮廚餘，需要打上問號。農業部長陳駿季補充，國軍進場清消時，還發現烹煮設備無法運作。

中興大學副校長張照勤指出，判斷廚餘處理是此次疫情的首要風險，有三大證據，首先，病毒是先從靠近廚餘蒸煮區的豬隻爆發，逐步向外擴散；其次，同場內食用廚餘的肉豬死亡率為39.3％，食用飼料則為2.5％；第三，該豬場雖使用合法廚餘，但蒸煮過程存疑，對比另一家嚴格記錄的廚餘廠，證明不當處理是關鍵破口。

環境部說，依規定，廚餘養豬場應每日至申報系統上傳蒸煮廚餘照片或影片，若未每日上傳，地方環保機關應每月稽查1次，環境部每月也會統計未依規定辦理的養豬場，函請地方環保機關每月稽查1次。

依紀錄，該案場5月曾上傳24次、6月上傳8次、7月上傳1次、8月則無。至於9月、10月的上傳情形，環境部表示，因涉及檢察官偵辦，不便對外說明。