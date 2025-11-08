7個紅綠燈成關卡？公館圓環今起7-9時汽機車禁左轉
台北市 / 綜合報導
台北公館圓環從今(8)日開始，「羅斯福路南往北路段」每天上午7點到9點禁止汽機車直接左轉，引起網友熱議，有網友就算了一下，要是按照這樣的方式走，一路上至少要經過七個紅綠燈，甚至擔心周一起上班時段會造成大塞車。對此，蔣萬安回應，一切以市民安全為優先，但也會隨時滾動式調整。
綠燈起步，汽機車跟隨號誌直接左轉，北市府拆除公館圓環，並將公車地下道填平後，新的交通規則也上路，交工處宣布從今(8)日起，羅斯福路南往北最內側車道，每天上午9點到隔天上午7點屬於左轉車道，汽機車都可以直接左轉，但7點到9點之間兩個小時，則是直行車道機車必須待轉，實測來看汽車如果要上福和橋，往中永和方向，要右轉經過好幾個紅綠燈，先扺達靠近台灣科技大學的路口再迴轉，等同繞一大圈才上橋也在網路上掀起討論。
記者李宜蒨說：「有民眾發現，，如果直接沿著羅斯福路四段右轉，必須等7個紅綠燈，才能開上福和橋，但如果繞進旁邊的123巷，就可以少等3個紅綠燈。」攤開交工處提供的替代動線地圖，汽車在上午7點到9點間，必須從羅斯福路四段右轉基隆路四段，一直到台科大校門前路口迴轉，再一路直行才能開上福和橋，但民眾發現的替代路線，是直接從羅斯福路切進沒有號誌燈的123巷，再沿著113巷左轉73巷，再左轉基隆路四段就可以在4個紅綠燈以內，開上福和橋，而這樣繞一大圈也被網友戲稱蔣萬安圓環。
台北市長蔣萬安說：「公館圓環改為正交路口以後，到目前為止一個多月，交通事故就已經大幅降低了44%，市民的安全永遠是我們最優先的考量，任何重大的交通工程的改變，也都需要長時間的觀察以及微調。」公館圓環改為正交路口以後，到目前為止1個多月，交通事故就已經大幅降低了44%，市民的安全永遠是我們最優先的考量，任何重大的交通工程的改變，也都需要長時間的觀察以及微調，政策上路第一天實際來到公館圓環，假日上午9點後的交通，看起來非常通暢，隨著週一就將迎來新規上路後的，第一個上班日，相關單位也繃緊神經隨時應對。
公館圓環通車首上班日塞爆 蔣萬安下達優化指示
北市公館圓環改正交首個上班日 蔣萬安：還算順暢
公館圓環走讀拿蔣萬安黑白照 王欣儀批「死亡威脅」：已告發
