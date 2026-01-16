7億票房打破影史紀錄 《情感的價值》獲讚「今年最好看的電影」
在坎城首映引發觀眾熱烈鼓掌26分鐘的電影《情感的價值》（Sentimental Value），全球票房目前將近7億台幣，超越該片導演尤沃金提爾（Joachim Trier）前作《世界上最爛的人》的全球總票房4.1億台幣（美金1310萬元）。若再加上大票倉義大利、日本即將於二月上映，美國發行商Neon亦將於本月底全美重新上映，《情感的價值》可望成爲影史上最賣座的挪威電影，讓尤沃金提爾欣喜若狂：「我們又一次徹底爆炸了！」
根據全球總發行商MK2電影統計，《情感的價值》全球票房將近7億台幣票房（美金2,190萬元）。由於該片尚未在義大利和日本等主要市場上映，而美國發行公司NEON更將於本月底1/25全美國重新上映，《情感的價值》票房可期。有趣的是，在此之前，尤沃金提爾早期的電影每部票房全球收入大約僅在4000多萬台幣左右，唯獨《世界上最爛的人》曾創4.1億台幣，《情感的價值》除目前票房翻漲17倍，更將成為挪威電影進軍國際市場的領航者。
《情感的價值》由坎城影后蕾娜特·萊茵斯薇（Renate Reinsve）和挪威女星英嘉·伊布思朵特·李拉歐斯（Inga Ibsdotter Lilleaas）主演，講述了一對姊妹試圖與疏遠的父親古斯塔夫（史戴倫史柯斯嘉 Stellan Skarsgård 飾）重建關係的故事。古斯塔夫片中飾演一位自負的導演，正努力重振自己曾經輝煌的事業。好萊塢女星艾兒芬妮（Elle Fanning）則客串飾演被他被選中的一位女演員，戲份關鍵精彩。
《情感的價值》自去年5月在坎城影展引發觀眾26分鐘的熱烈掌聲後，並贏得評審團大獎。該片更在史柯斯嘉獲得金球獎最佳男配角獎、伊布思朵特·李拉歐斯獲得國家評論協會獎最佳女配角獎之後，正式進入奧斯卡獎季行列，除代表挪威角逐奧斯卡最佳國際電影外，並將參與其他獎項的競爭。
挪威導演尤沃金提爾是挪威最具國際影響力的當代導演，也是當今歐洲影壇最具影響力的作者型導演之一。他的作品多聚焦人物內心與情感關係，並擅於將細微情感與人生困境融入日常故事，曾以《世界上最爛的人》享譽國際，不僅讓女主角蕾娜特萊茵斯薇贏得坎城影展最佳女主角獎，更獲得奧斯卡金像獎最佳劇情片、最佳劇本提名。新作《情感的價值》延續了他對人性與藝術的敏銳觀察，也是兩人的三度合作。
尤沃金提爾長作品長期關注都市中產階級的情感困境，擅長描寫人物在關係中的失語與情感焦慮狀態。《情感的價值》被視為他對「家庭與藝術」議題，最直接、也最個人的一次回應。有趣的是，尤沃金提爾在創作《情感的價值》劇本時，剛好有一棟家族傳承的房子正在出售，讓他開始思考「家」的定義。已成為父親的他，思索著「能傳遞給下一代什麼？」，並從他曾居住過的「房子」角度思考並切入整個故事，不僅由四個主要角色一起驅動故事，更在家族時間軸上來回穿梭，劇情豐沛動人，被視為尤沃金提爾最成熟且最具情感穿透力的作品。
尤沃金提爾對電影廣獲各界喜愛感到欣喜，問他之於下周奧斯卡提名的期望，他說：「雖不知道奧斯卡獎最終如何，但任何提名我們都感激不盡」。但即使獲獎再多、票房再高，面對好萊塢的招手，尤沃金提爾坦承表示「會繼續留在挪威，與身邊的優秀人才合作」。
《情感的價值》代表挪威角逐2026年奧斯卡最佳國際影片、目前已獲選晉級15強。該片在全球影展與獎季均展現極強勁成績，被視為年度最重要的劇情片之一，不僅權威影媒RogerEbert.com 盛讚「令人回味無窮！」，VOGUE更直誇是「今年最好看的電影」。《情感的價值》將於下週1月23日起在台上映。
看更多 CTWANT 文章
突遭追回租屋補助近5萬！她崩潰喊「比年終還多」 一票人都遇到
高鐵春節車票「1小時狂賣70萬張」 民眾超崩潰：史上最難搶
張文疑遭父「嗆這句」開始封閉自我！母匯錢原因曝光
其他人也在看
胡瓜被指漲價才續約《綜藝大集合》？冷笑曝真相：儘量用錢侮辱我
胡瓜與民視的合約問題備受關注，日前傳出他回歸《綜藝大集合》主持，16日出席《週末最強大》記者會時，他無奈表示從沒講過不主持《綜藝大集合》，只是合約到了。而外傳是因價碼談不攏，胡瓜也忍不住說：「盡量用錢來侮辱我，但問題就是沒有簽啊。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 3
連費德勒也笑爛「你怎麼沒反應啦」！周杰倫幽默回應「我們組雙打？」
體育中心／綜合報導華語歌壇天王「周董」周杰倫，在本屆澳網首度以業餘球員身分出賽！挑戰新推出的「1分大滿貫」比賽，但沒想到開賽就被對手一記Ace球殺得措手不及，最後直接遭淘汰；賽後周杰倫巧遇「瑞士天王」費德勒時還被笑虧「你怎麼沒有反應啦！」而周董也幽默回應「還是我們組雙打？」FTV Sports ・ 7 小時前 ・ 21
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 350
周杰倫澳網被秒殺！林書豪虧「動都沒動救命啊」刪片
「周董」周杰倫14日以球員身分參加澳洲網球公開賽新推出的「一分大滿貫」比賽，因猜拳猜輸對手，沒能先發球，結果首場就被「愛司球」光速淘汰。對此，周杰倫的好友林書豪，今凌晨拍片虧周董，不久後刪除。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
走過近20年！《天才衝衝衝》邁入播出1千集 竟找回首集嘉賓
【緯來新聞網】徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持的華視節目《天才衝衝衝》將迎來第一緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 16
盡量拿錢來污辱我！胡瓜證實無約繼續主持《大集合》：做一集領一集
胡瓜去年底宣布不再與民視續約，將於1月31日錄最後一集《綜藝大集合》。近來卻傳出胡瓜與民視合約有了轉機，將會繼續主持。對此胡瓜今出席新節目記者會也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
入境日本被帶進小房間！險遭「原機遣返」 叫賣哥疑：是否很多台灣人沒誠實
「叫賣哥」葉昇峻近日到日本參加頒獎典禮，他今（14日）在臉書發文透露，他12日抵達東京成田機場填寫入境單時，因為在是否有前科那一欄勾了「是」，差點就被拒絕入關，原機遣返，他僅忙解釋之後才終於獲得放行。但他也好奇：「那麼多台灣人到日本玩，是不是很多人都沒有誠實以告？」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 78
林俊傑認愛小20歲女友！網紅七七全身精品行頭，香奈兒、寶格麗、卡地亞…財力不輸JJ
44歲金曲歌王林俊傑公開認愛小20歲的廣東網紅「七七Annalisa」，在29日晚曬出為媽媽慶祝70歲生日照的他，林媽媽身旁的女友顯得格外受矚目，現在就來看看，讓感情世界向來神秘的林俊傑公開認愛的七七女人我最大 ・ 1 天前 ・ 23
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
澳網》天王合體！費德勒巧遇周杰倫笑虧：我有看到那記Ace
華語樂壇天王周杰倫解鎖澳網殿堂話題不斷！繼昨日在慈善賽「一分大滿貫」慘遭5秒光速淘汰後，今（15）日他再度現身球場後台，驚喜同框擁有20座大滿貫金盃的傳奇球王費德勒（Roger Federer）。沒想到兩大天王一碰面，費德勒便展現幽默本色，主動提起周董昨日的慘敗現場，讓天王也忍不住大喊：「好糗！」中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 46
鬼鬼1歲女兒狂喊爸爸！ 曝感情現況「有認識新的人」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌活動，去年一月宣布當媽，滿周歲的女兒在日前抓周宴上，抓到了千元大鈔。她笑說，慢慢能在女兒身上看到自己的影子，不過女兒最會講的，竟然是「爸爸」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 7
范姜彥豐不忍了！被爆婚變前「頻上牌桌」輸贏上萬 5字疑發聲表態
【緯來新聞網】台灣演員范姜彥豐近日被媒體爆料在婚變期間頻繁參與高額賭博活動，引發關注。他於14日透過緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 25
缺席婚宴竟遭討「紅包差額」補餐費 本土女星怒轟：不辦更省錢
林采緹長相亮麗、身材火辣，吸引許多粉絲喜愛，除了演藝事業有成之外，副業也同樣經營有聲有色。近日，林采緹指出在Threads上看到關於參加婚宴紅包禮金的議題，竟讓她看到一肚子火。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 22
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 3
鬼鬼傳訊息炎亞綸沒回 被退追蹤「那是他的自由」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌代言活動，近期她與炎亞綸友誼生變的傳聞數度被提及，鬼鬼面對媒體，直言現階段就是彼此生活圈不同，「可能之後又會聯絡上。」對於炎亞綸社群的取消關注，她也淡定表示：「這是他的選擇跟自由，反正我也沒有追蹤任何人。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 15
阿sa蔡卓妍認愛小9歲健身教練！笑虧媒體：可以刪掉緋聞2字
43歲香港女星蔡卓妍（阿Sa）曾跟鄭中基秘婚，日前與交往6年的「百億富三代」石恆聰分手，最近竟霸氣認愛，公開貼照宣告正和小她9歲的健身教練Elvis（林俊賢）交往，更笑虧媒體：「可以把緋聞2字刪掉了」。中天新聞網 ・ 2 天前 ・ 5
峮峮正式離開《飢餓遊戲》主持群！全員「哭紅雙眼」含淚歡送
中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》本周日、18新一集播出，將是峮峮最後一集主持，製作單位精心幫她企劃「畢業旅行」，節目重回宜蘭烏石港，這也是當初峮峮第一次加入《飢餓遊戲》主持的初始地，有著特別意義，而其他主持人孫協志、王仁甫、許孟哲和蔡黃汝，則是帶著複雜的情緒錄製這一集，節目中4人甚至不捨落淚。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
從《破處女王》輸到現在！珍妮佛勞倫斯摃龜SAG美國演員工會獎 搞笑逼閨蜜艾瑪史東道歉！
好萊塢影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）與艾瑪史東（Emma Stone）不僅是多年閨蜜，也常被外界視為競爭對手。從早年爭取角色到近日的獎項角逐，艾瑪史東總是略占上風，讓勞倫斯不禁笑嘆對方已經「贏了我幾十年」。最近美國演員工會獎（SAG Awards）公布入圍名單，勞倫斯再度落敗，她更在群組裡討笑「情勒」，逼艾瑪史東道歉。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
斷開百億富三代！蔡卓妍認愛小9歲新歡：好幸福 男方身分曝光
香港女歌手蔡卓妍（阿Sa）自分手交往6年的「百億富三代」石恆聰後，感情動向一直受到大家關注，先前傳跟小9歲健身教練交往的蔡卓妍，如今公開認愛，大方要求媒體可以刪去「緋聞」2字。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 8
阿本自爆扛千萬房貸 「每個月通告費就是生活費」
談到這次合作，阿本坦言：「我們私底下其實很像家人，但以前沒辦法公開聊，現在很公開出櫃後，再聊這段感情反而自在很多，甚至還可以攻擊炎亞綸。」夏和熙也笑說：「大家愛看好戲，一定還是有一點點那個成分在。」木木則以旁觀者角度表示：「現場看完會覺得這段關係其實非常...CTWANT ・ 2 天前 ・ 12