7億票房打破影史紀錄 《情感的價值》獲讚「今年最好看的電影」

七億票房打破影史紀錄《情感的價值》獲讚「今年最好看的電影」。（圖／海鵬提供）

在坎城首映引發觀眾熱烈鼓掌26分鐘的電影《情感的價值》（Sentimental Value），全球票房目前將近7億台幣，超越該片導演尤沃金提爾（Joachim Trier）前作《世界上最爛的人》的全球總票房4.1億台幣（美金1310萬元）。若再加上大票倉義大利、日本即將於二月上映，美國發行商Neon亦將於本月底全美重新上映，《情感的價值》可望成爲影史上最賣座的挪威電影，讓尤沃金提爾欣喜若狂：「我們又一次徹底爆炸了！」

根據全球總發行商MK2電影統計，《情感的價值》全球票房將近7億台幣票房（美金2,190萬元）。由於該片尚未在義大利和日本等主要市場上映，而美國發行公司NEON更將於本月底1/25全美國重新上映，《情感的價值》票房可期。有趣的是，在此之前，尤沃金提爾早期的電影每部票房全球收入大約僅在4000多萬台幣左右，唯獨《世界上最爛的人》曾創4.1億台幣，《情感的價值》除目前票房翻漲17倍，更將成為挪威電影進軍國際市場的領航者。

《情感的價值》由坎城影后蕾娜特·萊茵斯薇（Renate Reinsve）和挪威女星英嘉·伊布思朵特·李拉歐斯（Inga Ibsdotter Lilleaas）主演，講述了一對姊妹試圖與疏遠的父親古斯塔夫（史戴倫史柯斯嘉 Stellan Skarsgård 飾）重建關係的故事。古斯塔夫片中飾演一位自負的導演，正努力重振自己曾經輝煌的事業。好萊塢女星艾兒芬妮（Elle Fanning）則客串飾演被他被選中的一位女演員，戲份關鍵精彩。

《情感的價值》由挪威女星英嘉伊布思朵特李拉歐斯、坎城影后蕾娜特萊茵斯薇、金球獎最佳男配角史戴倫史柯斯嘉、好萊塢女星艾兒芬妮四個主角一起驅動故事。（圖／海鵬提供）

《情感的價值》自去年5月在坎城影展引發觀眾26分鐘的熱烈掌聲後，並贏得評審團大獎。該片更在史柯斯嘉獲得金球獎最佳男配角獎、伊布思朵特·李拉歐斯獲得國家評論協會獎最佳女配角獎之後，正式進入奧斯卡獎季行列，除代表挪威角逐奧斯卡最佳國際電影外，並將參與其他獎項的競爭。

挪威導演尤沃金提爾是挪威最具國際影響力的當代導演，也是當今歐洲影壇最具影響力的作者型導演之一。他的作品多聚焦人物內心與情感關係，並擅於將細微情感與人生困境融入日常故事，曾以《世界上最爛的人》享譽國際，不僅讓女主角蕾娜特萊茵斯薇贏得坎城影展最佳女主角獎，更獲得奧斯卡金像獎最佳劇情片、最佳劇本提名。新作《情感的價值》延續了他對人性與藝術的敏銳觀察，也是兩人的三度合作。

尤沃金提爾與坎城影后萊茵斯薇三度合作《情感的價值》進軍奧斯卡獎季。（圖／海鵬提供）

尤沃金提爾長作品長期關注都市中產階級的情感困境，擅長描寫人物在關係中的失語與情感焦慮狀態。《情感的價值》被視為他對「家庭與藝術」議題，最直接、也最個人的一次回應。有趣的是，尤沃金提爾在創作《情感的價值》劇本時，剛好有一棟家族傳承的房子正在出售，讓他開始思考「家」的定義。已成為父親的他，思索著「能傳遞給下一代什麼？」，並從他曾居住過的「房子」角度思考並切入整個故事，不僅由四個主要角色一起驅動故事，更在家族時間軸上來回穿梭，劇情豐沛動人，被視為尤沃金提爾最成熟且最具情感穿透力的作品。

尤沃金提爾對電影廣獲各界喜愛感到欣喜，問他之於下周奧斯卡提名的期望，他說：「雖不知道奧斯卡獎最終如何，但任何提名我們都感激不盡」。但即使獲獎再多、票房再高，面對好萊塢的招手，尤沃金提爾坦承表示「會繼續留在挪威，與身邊的優秀人才合作」。

《情感的價值》代表挪威角逐2026年奧斯卡最佳國際影片、目前已獲選晉級15強。該片在全球影展與獎季均展現極強勁成績，被視為年度最重要的劇情片之一，不僅權威影媒RogerEbert.com 盛讚「令人回味無窮！」，VOGUE更直誇是「今年最好看的電影」。《情感的價值》將於下週1月23日起在台上映。

《情感的價值》在史柯斯嘉獲得金球獎最佳男配角獎、伊布思朵特•李拉歐斯獲得國家評論協會獎最佳女配角獎之後，正式進入奧斯卡獎季競賽。（圖／海鵬提供）

