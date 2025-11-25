7億預算用不完 北市新生兒數未達標 民政局：願提高獎金

張文潔在議會民政委員會提案指出，現在連江的生育獎勵金第一胎3萬元、第二胎6萬元、第三胎9萬元，雲林縣前三胎也都發6萬元，台北市身為首善之都，應該要再提高生育獎勵金。（邱芊攝）

台北市長蔣萬安上任後積極翻轉北市低生育率，目前北市生育獎勵金第一胎4萬元、第二胎4.5萬元、第三胎（含）以上5萬元，議員張文潔指出，北市府114年預估新生兒人口約1.5至1.6萬人，不過到9月底還不到1萬人，今年的生育獎勵金預算編列7億多元，也只發出3億多元，要求北市府再度提高生育獎勵金，以減輕家長經濟壓力。民政局長陳永德25日表示，會在年底前研議是否提高獎勵金。

張文潔在議會民政委員會提案指出，現在連江的生育獎勵金第一胎3萬元、第二胎6萬元、第三胎9萬元，雲林縣前三胎也都發6萬元，台北市身為首善之都，應該要再提高生育獎勵金，她也提議，生育獎勵金剩下的預算，應該用於即將出生的孩子身上。

陳永德強調，只要財源可以，也願意第一胎發10萬元，會研議議員建議，提案最終通過委員會審查，民政局會在年底前研議是否提高獎勵金。

