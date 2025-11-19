7儲運業者抗罰4195萬元案 法院判敗訴確定

（中央社記者劉世怡台北19日電）長榮國際儲運等21家業者共同決定恢復收取3噸以下CFS出口機械使用費，公平會重行決議開罰；其中7家業者抗罰4195萬元，最高行政法院今天判決敗訴確定。

全案緣於公平交易委員會調查，長榮國際儲運、東亞運輸倉儲等21家業者於民國102年12月10日及103年2月26日，利用貨櫃儲運事業協會召開會議後餐敘時間，進行意見溝通，討論恢復收取3噸以下CFS出口機械使用費。

公平會認定，21家業者占全國貨櫃集散站營業額及CFS出口運量8成以上，且屬同一產銷階段的水平競爭者；21家業者共同決定於103年7月間恢復收費，核屬「聯合行為」足以影響巿場功能，依公平交易法開罰共7260萬元，包含罰長榮國際儲運1725萬元、東亞運輸倉儲1300萬元。

其中9家業者不服提起行政訴訟抗罰，案經最高行政法院將案件發回，台北高等行政法院更一審認定，業者恢復收費，僅是貨櫃集散服務所繳費用的一小部分，且公平會分別就業者在103年7月至104年6月間的營業所得去計算罰鍰，計算營收並未區分「3噸以下」及「3噸以上」的CFS出口機械使用費，公平會開罰有裁量濫用的違法，判9家業者勝訴（免罰），後續因無人上訴而確定。

為此，公平會另為適法處分，於110年間開會決議，經計算後，對21家業者開罰共6525萬元，包含罰長榮國際儲運1630萬元、東亞運輸倉儲1300萬元。

其中包含長榮國際儲運、東亞運輸倉儲等9家業者不服遭罰共計4545萬元，提起行政訴訟抗罰。

一審台北高等行政法院認定，參與聯合行為的貨櫃儲運協會會員21家，已占全國業者6成以上，若以全國貨櫃集散站營業額及CFS出口運量計算市場占有率，21家業者也占全國營業額及運量8成以上，即本案聯合行為依「量的標準」或「質的標準」，均可認足以影響貨櫃集散服務市場供需功能，已符合公平法聯合行為構成要件，公平交易委員會對業者分別裁處罰鍰，核無違誤，判決興訟的9家業者敗訴。

9家業者中的弘貿貨櫃倉儲公司以及亞太國際物流公司放棄上訴，而長榮國際儲運、東亞運輸倉儲等7家業者共計遭罰4195萬元，提起上訴，案件由最高行政法院審理，今天認定上訴無理由，駁回上訴，全案確定。

最高行政法院表示，本件公平會對業者聯合行為的程度高低、違法後的悛悔實據及配合調查的態度等予以審酌並綜合排序後，分別裁處不同額度的罰鍰，已充分審酌一切情形為裁量，裁量範圍符合法律授權，並沒有違反比例原則或裁量濫用等情形，也沒有超過裁處權期間。（編輯：張銘坤）1141119