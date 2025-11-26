7公分子宮肌瘤免腹部開刀！醫揭「微創＋自然孔手術」縮短恢復期

【健康醫療網／記者陳靖安報導】45 歲魏女士近半年出現下腹悶痛，到仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）婦產科就醫，檢查發現有 7 公分子宮肌瘤並伴壓迫症狀。經由達文西機械手臂結合經陰道自然孔手術治療，術後一週即可返家，且腹部完全沒有傷口，讓她相當驚訝。林玉珊醫師表示，傷口藏在看不見的位置，不只更微創，也讓病人更快恢復日常角色。

微創升級 免腹部切口更安全

林玉珊醫師說，傳統腹腔鏡仍需多個腹部切口，自然孔手術則利用陰道作通道進入骨盆腔，完全免除腹部傷口。第四代達文西系統具高解析3D影像與高穩定度鏡頭，在狹小空間中能精準分離與縫合，減少出血與疼痛，大部分病人隔天即可下床，恢復速度更勝傳統手術。

醫師操作更省力 提高手術品質

她指出，自然孔手術雖創傷小，但傳統操作對醫師體力要求高；達文西系統讓醫師可坐姿操作，以細微手指動作控制機械手臂，使視野更清晰、操作更穩定，降低疲勞，提高安全性。

廣告 廣告

婦科適用廣泛 多專科合作提升照護

林玉珊醫師表示，婦癌及婦女泌尿科團隊會依病症選擇最佳手術方式。第四代達文西系統可執行多種婦科手術，從良性腫瘤、婦癌到泌尿婦科治療，都能更精確、出血更少；自然孔手術適用於子宮全切除、部分肌瘤與卵巢手術，能在無腹部傷口下完成治療。期望讓婦女以最短時間恢復健康與生活。

【延伸閱讀】

私密處反覆搔癢找不到原因？醫揭關鍵：恐與高血糖＋子宮肌瘤有關

子宮肌瘤怎麼吃？中醫師教 5大忌口＋5類好食物助調理



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66849

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw