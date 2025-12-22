7公有市場搶年菜商機

七家公有市場搶攻年菜市場，物美價廉、色香味俱全。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

馬年即將到來，經發局市場處集結七大公有零售市場，推出「一馬當鮮，佳餚滿筵」年菜，邀請民眾以實惠價格輕鬆圍爐過好年。記者會現場並展示多道色香味俱全、物美價廉的年菜，香氣撲鼻，讓所有人忍不住直呼食指大動！

市府集結崇義、開元、文華、仁德、麻豆、玉井及學甲等七大公有零售市場，號召在地特色攤商聯手端出精緻年菜，從傳統手路菜到創意年節料理，從研發新菜到招牌菜，一應俱全，象徵豐收喜慶與團圓幸福。市場處表示，今年攤商參與情況踴躍，參與市場更較去年擴大，有些更享免運優惠，不僅平價美味，實惠又多元，品質絕不輸五星級飯店。

經發局長張婷媛表示，年菜不只是年節美食，更是市場文化與職人精神展現，今年各市場皆以創意與誠意端出拿手好菜，展現傳統與現代融合，透過推廣，也讓民眾知曉，市場不只是採買食材地方，更是凝聚情感與傳遞幸福的溫暖據點。

黃偉哲更強調，菜色絕對是五星級，從市場採買，更是「有省錢」（台語），物美價廉，ＣＰ值高，絕對讓人食指大動。市場處強調，支持在地消費，更擁有在地人情味，記者會上，「菜市鴨」也現身推廣，並來一段接舞，甚至還能倒立，讓現場驚呼連連。

年菜活動以「一馬當鮮，佳餚滿筵」為主題，從佛跳牆、人蔘雞、雞湯、烏魚子、魚翅羹，還有澎派年菜組合以及海鮮如蒲燒鰻、熟白蝦及干貝等海味入菜，展現市場多元風貌與美食實力，價位從一九九九到八千元皆有，即日起開放民眾於市場處臉書選購，只到明年中旬左右為止。