7公股銀行、郵局2/9起可換新鈔 全台兌鈔地點一次看

哪裡可以領新鈔？

為因應農曆春節即將來臨，央行27日宣布，自2月9日起至2月13日的5個營業日，全台7大公股銀行與郵局將開放民眾兌換新鈔，地點包含台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行與台灣中小企業銀行的372家分行，以及83間郵局，合計455處提供兌換服務。

新鈔兌換地點查詢

開放兌鈔期間，提供兌鈔的分行大門與營業廳都會貼上「本分行（郵局）提供兌換新鈔」告示。至於兌換數量限制上，100元鈔每人限兌100張，200元等其餘面額鈔票則酌量供應。

中央銀行提醒，受資金調度及庫存限額等因素影響，各兌鈔地點每日新鈔皆為限額供應，若民眾無法兌足所需的新鈔，需洽鄰近兌換地點。

央行鼓勵轉帳、使用現有鈔票

為因應綠色金融的國際趨勢，中央銀行今年也持續鼓勵民眾使用手邊現有的鈔票包紅包，減少新鈔印製，達到永續環保。

此外，央行也建議民眾可改發「數位紅包」，例如利用手機門號快速轉帳，既可避免人潮群聚，也可節省社會資源，達成數位轉型。