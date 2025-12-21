7共機.7共艦擾台 5架次闖越中線侵擾北部及西南空域

國軍偵獲共機7架次，其中有5架次逾越台海中線。 圖/國防部

[Newtalk新聞] 國防部今（21）日公布最新台海周邊海、空域動態指出，自12月20日清晨6時起，至12月21日清晨6時止，國軍偵獲共機7架次，其中有5架次逾越台海中線，分別進入北部及西南空域；另同步掌握共艦7艘及公務船1艘，持續在我國周邊海域活動。

國防部強調，國軍全程運用任務機、艦及岸置飛彈系統，對相關動態進行即時監控與妥善應處。

