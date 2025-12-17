7千字還原京華城案！柯再批北檢淪政治打手

▲台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，柯文哲16日親自答辯，指控檢察官不查證抹黑，他也在臉書發布近7千字長文，痛批檢方淪為政治打手。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，柯文哲16日親自答辯，指控檢察官不查證抹黑，他也在臉書發布近7千字長文，直言京華城案的來龍去脈，他第一次從頭到尾完整聽一遍，他引用台大前校長管中閔的《大學的脊梁》，書中說「深文周納、羅織構陷、入人於罪」，並再度點名台北市地檢署勾結《鏡新聞》，黨檢媒一條龍勾結，政治打手。

柯文哲說，2024年8月30日，檢調兵分55路搜索他的住處、辦公室與民眾黨中央黨部，並將其帶回偵訊後羈押1年。他形容搜索規模罕見，並認為起訴內容屬刻意構陷，京華城案起於2023年3月，監察委員林盛豐、蘇麗瓊申請自動調查，調查報告長達2814頁。柯文哲指出，調查過程中提問方向已預設，符合設定方向者被保留，不符者遭排除，具高度選擇性，報告內容閱讀負擔極重。

監察院於2024年1月24日公告認定北市府及都委會有重大違失並予以糾正，但民進黨早在1月8日、總統大選投票前即召開記者會指控柯文哲圖利京華城，內容與監察院公告幾乎一致，時間點引發質疑。台北市政府於監察院公告當日即發布新聞稿，強調案件經完整審議程序，確認合宜性、公益性、對價性與合法性，符合《都市計畫法》。3月19日再正式回函監察院，重申審議過程嚴謹，依法行政，並無程序瑕疵。

柯文哲指出，直到他遭羈押前，北市府公文立場始終一致。至今出庭作證的公務員也一致表示，京華城案依《都市計畫法》第24條，經都委會合法程序審議通過，未有違法情形。他質疑，檢察官刻意忽略法令依據與多名公務員共同審視的結果，僅憑搜索扣押的手機與電腦資料拼湊敘事，以推測取代證據，違背法庭應以事實與證據為基礎的原則。

檢方指其知悉陳情、出席便當會、核章送公展，即推論明知違法。柯文哲表示，案件在媒體炒作初期，他甚至不清楚京華城最終容積率數字，並認為此類推論屬無限上綱。他說，自己僅知案件「送研議」，並未參與後續處理，而是交由制度運作。京華城案歷經層層行政審議，最終由獨立行使職權的都委會決定，他未接觸任何委員，也未對市府同仁下指示。

針對便當會，柯文哲說，制度設計目的在於提升議會答詢效率，3次會議中京華城並未列管。若真有意追蹤，市長室會正式列管，但事實並無此情形，檢方將其與陳情時間強行連結，並不符合實際運作。有關3份蓋章公文，其中1份為陳情信由秘書處以辛章自動轉送都發局，代表市長未經手。另1份為送都委會研議，目的是讓業者循制度說明，而非直接行政命令；第3份為送公展，依法公開蒐集30天意見。

柯文哲指出，檢方指控市長室秘書施壓，但未提出任何會議紀錄佐證。市長任內晨會皆有紀錄可查，秘書負責府會聯絡與訊息轉傳，屬例行職務，至今無任何公務員證稱曾受其指示。他表示，部分對其有利的證詞遭檢方忽略，且有證人筆錄與法庭證詞出現落差，質疑訊問過程是否受影響。他指出，羈押制度易造成心理壓力，部分人因此選擇認罪配合。

柯文哲強調，京華城容積審議由都委會完成，委員採遴選制，無法事前控制名單。任內重要委員會皆直播並公開紀錄，程序高度透明，若真有不法，並不符合常理。最後，柯文哲表示，司法應以維護公平正義為唯一目的，不應成為政治工具。他並稱，若重來一次，將更警惕權力不可介入司法，並以此作為對自身的提醒與約束。

