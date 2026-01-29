7千萬整修！竹東泳池「SPA太冷.門變形」 公所：盡力改善

新竹縣 / 綜合報導

新竹縣竹東鎮立游泳池，封館整修四年，去年6月開放，但居民和民代質疑，超過七千萬公帑卻有工程瑕疵很不應該。原來SPA池的水，挨轟像洗冷水澡；另外，烤箱門是合成板，沒多久就變形、無法密合，導致熱氣外洩！一追查才發現，SPA池原本設計有兩池，但二期工程不只打通、還加深，加熱器功率不足，導致容易跳機，加上池體漏水，才會讓溫暖的SPA池變冷水。對此，公所表示會盡力改善。

有民眾在水療池內，透過強力水柱放鬆身體，但也有人在一旁暗自佩服，因為原本應該是療癒身心的SPA，卻因為水溫太低讓有些人，無法盡興下水後更緊繃。

泳客說：「水都是冷的我們不敢下去。」泳客說：「比以前溫度低太多了冬天會受不了。」這裡是竹東鎮立游泳池，但被許多民眾質疑水溫太低，也想問到底為什麼。

根據了解先前的SPA池有兩池，但二期工程打通成一池還加深，結果加熱器功率不足，容易發生跳機池體還會漏水，導致水溫上升速度慢，也讓民眾感覺冷吱吱。

有民代在現場實際測量水溫，原本應該要介於32到36度，但一測水溫竟不到30度，除了水溫太冷之外，有問題的還有這扇門。泳客說：「你看，關的時候它的門縫這個，它應該要靠到這裡來。」

烤箱的門才剛啟用不久，卻變形無法完全密合，裡面的熱氣也持續向外漏，也被質疑還有效果嗎。新竹縣竹東鎮代會主席范國威說：「我想游泳池花了7千萬改善，有這種工程瑕疵真的是很不應該。」

而針對民眾反應，更衣盥洗室裡面沒有熱水的問題，鎮公所表示目前財產歸屬還是在廠商，會要求盡快維修。新竹縣竹東鎮公所公用事業管理所長賈志豪說：「(淋浴間熱泵)壞掉是這一兩個月的事情，我們改善的措施是為了符合民眾需求，我們也立即採購一個熱泵。」

公所澄清SPA水溫符合規範標準，但為了符合民眾期待，還是會添加一組熱泵加溫，至於烤箱門也會更換成實木門，一定都會盡可能改善，符合民眾期待。

