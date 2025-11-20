7友邦挺台參與UNFCCC 外交部：由衷感謝

中華民國外交部（圖／資料照片，圖源：台灣好新聞編輯部拍攝）





「聯合國氣候變化綱要公約第30屆締約方大會」（UNFCCC COP30）於11月10日至21日在巴西貝倫舉行，我國7友邦重申支持台灣參與UNFCCC。外交部今(20)日對於6國友邦高層官員在「高階會議」中堅定為我國執言，以及巴拉圭共和國以「國家聲明」書面方式支持我國參與國際氣候治理機制的情誼表達由衷感謝，並表示台灣願善盡國際社會成員的責任，與友邦及理念相近的國際夥伴密切合作，呼籲國際社會支持台灣有意義地參與UNFCCC和及巴黎協定。

外交部今日發布新聞稿指出，馬紹爾群島、海地共和國、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、瓜地馬拉、聖露西亞等6國友邦高層官員在「高階會議」中堅定為我國執言，巴拉圭共和國則以「國家聲明」書面方式支持我國參與國際氣候治理機制的情誼表達由衷感謝。其中馬紹爾群島、聖克里斯多福及尼維斯在本屆COP期間更兩度為我國執言。

馬紹爾群島共和國總統特助暨環境部長劉克強發言感謝並強調曾協助馬紹爾群島者，如台灣，理應參與這項機制，且其貢獻需根據「共作」（Mutirão）精神予以納入，以共同對抗氣候變遷。

海地共和國環境部總司長菲利普呼籲，鑒於透過多邊架構從事國際合作不僅有助重建信任，也可向世人展現唯有包容性的集體行動，才能促成不遺漏任何一方的轉型，因此海地重申支持台灣以實際且具建設性的方式參與UNFCCC發起的世界氣候會議。

貝里斯永續發展、氣候變遷暨廢棄物管理部長賀蘭多表示，貝里斯相信包括中華民國（臺灣）在內所有具備能力的夥伴，均應被賦予有意義且能務實參與UNFCCC的機會。台灣的潔淨能源創新技術及其對易受氣候影響脆弱國家的支持，是國際社會不可忽視的貢獻。台灣響應巴西所提「全球集體倡議」，更彰顯其與世界協同行動，落實「巴黎協定」邁向淨零未來的決心與承諾。

聖克里斯多福及尼維斯聯邦環境部長柯拉克重申所有國家與聲音均應予以納入，聖克里斯多福及尼維斯聯邦全力支持中華民國（臺灣）有意義參與在UNFCCC架構下的技術、專家及合作機制。氣候變遷無國界之分，當所有人都獲納入全球因應行動時，我們的努力將變得更強大。

瓜地馬拉共和國自然資源及氣候變遷次長卡斯特亞諾斯強調，瓜地馬拉肯定台灣政府作為合作夥伴的寶貴貢獻，台灣在碳定價、減量及調適等方案具領先地位，展現台灣對淨零碳排目標的堅定承諾。

聖露西亞教育及永續發展暨創新技職部次長寶琳指出，任何人無法免除於氣候變遷影響，UNFCCC及「巴黎協定」等國際機制不應排除台灣；聖國呼籲所有國家按COP30 「全球共作」（Global Mutirão）精神支持台灣的參與。

外交部表示，感謝各國友人相繼力挺支持台灣參與全球環境治理機制，台灣願意善盡國際社會成員的責任，與友邦及理念相近的國際夥伴密切合作，為全球氣候變遷做出正面貢獻，並藉此呼籲國際社會，支持台灣有意義地參與UNFCCC和及巴黎協定。

