7台潛盾機同時啟動發進 桃捷綠線單一工程創全國施工紀錄





桃園捷運綠線工程建設再傳重大突破！桃園市長張善政30日親臨八德區介壽路G05小大湳站工區，主持八德地區第7台潛盾機的發進儀式。隨著這台換上全新切刃盤的潛盾機正式轉動、投入下行線掘進，象徵桃園捷運綠線地下段工程正式進入最密集、最具挑戰性的施工高峰期。目前八德區地底共有7台潛盾機同時作業，規模之大，一舉刷新國內單一工程標同時掘進數量的全國紀錄。

張善政市長在見證儀式中表示，今日發進的潛盾機雖然是「老將」，但實力不容小覷。它先前已在八德地區立下戰功，順利貫通第2條潛盾隧道。為了因應G05站往G04站約1,200公尺的新地質挑戰，施工團隊特別對其進行全面「整軍」，換上量身打造的全新切刃盤，如同換上更鋒利的牙齒，以最佳狀態迎戰堅硬的地層。



桃園市長張善政於桃園捷運綠線八德段潛盾機啟動發進儀式中致詞。





張善政指出，目前八德介壽路地底下正如火如荼進行「地底大軍齊發」的壯闊工程。單一工程標同時有7台潛盾機同步運作，不僅是桃園捷運史上的第一次，更是全國捷運建設中的新紀錄。這展現了市府團隊加速綠線建設、縮短交通黑暗期的決心。

捷運工程局長劉慶豐說明，捷運綠線GC02標（桃園車站至八德區介壽路）路線全長約10.52公里，採取地下化設計。該區段包含上下行線共有10條隧道，目前已有2條隧道順利貫通。隨著今日最後一台潛盾機加入戰場，八德區的7台潛盾機已全數投入鑽掘任務。

桃園市長張善政視察桃園捷運綠線八德段潛盾機啟動發進。

劉慶豐強調，潛盾工程是捷運地下段最艱鉅的部分，必須克服複雜的地下管線與地質變化。目前車站施作空間已整備完成，潛盾機的大量投入將大幅提升施工效率。根據捷工局規劃，預計116年可將10條潛盾隧道全部貫通，為119年綠線主線全面通車目標奠定最穩固的基石。

桃園捷運綠線作為桃園首條自主興建的捷運系統，不僅肩負串聯北桃交通樞紐的重任，更是城市轉型的重要引擎。市府團隊表示，將持續以高標準監控工程進度與品質，致力讓市民早日享受捷運帶來的質變與便利。隨著潛盾機在地底穩定推進，桃園距離「捷運城市」的願景已越來越近。

